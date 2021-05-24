Швырнул бутылку: Пьяному дебоширу, разбившему памятник «75 Победа» в Хабаровске, грозит реальный срок

Швырнул бутылку: Пьяному дебоширу, разбившему памятник в Хабаровске, грозит реальный срок Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске нашли вандала, испортившего конструкцию «75 Победа» 1 мая 2021 года. Как сообщает администрация Хабаровска, в сквере «Город воинской славы», где и расположен памятник, 19-летний обвиняемый выпивал с товарищем. Вечеринка только с алкоголем показалась вандалу слишком скучной, поэтому, допив содержимое бутылки, пьяный паренек бросил ее в конструкцию. От первого же удара одна из букв рассыпалась на мелкие осколки, остался лишь каркас с подсветкой. Видимо, результат юного вандала только раззадорил, ведь он собственноручно принялся разбивать и соседние буквы. От ударов ногами и руками сильно пострадали буквы «П», «О», «Б», «Е». Скрывшись с места преступления, злоумышленник уже и забыл о своей пьяной выходке, но не тут-то было. По оставленным уликам полицейские смогли найти виновника события.

Швырнул бутылку: Пьяному дебоширу, разбившему памятник в Хабаровске, грозит реальный срок Фото: Администрация Хабаровска

Вандалу грозит реальный срок или штраф по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

- Парень в содеянном раскаялся и в досудебном порядке возместил 73 800 рублей. Еще 19 тысяч рублей на монтажные работы будет взыскиваться в рамках гражданского судопроизводства. Окончательное решение вопроса находится в ведении судебных органов. По этой статье возможны как наложение крупного штрафа, так и уголовный срок, - рассказала Инна Хопта, начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам.

Общий ущерб от преступления оценен в 92 800 рублей.

- В этом преступлении дело в воспитании и моральных принципах человека. Это совершенно ненормально и такое поведение мне не понятно. Разные люди делают по-разному. Кто-то пытается таким образом самоутвердиться в глазах сверстников. Другие, видимо, чего-то недополучили в детстве от своих родителей в плане воспитания. Вот так и возникают такие эпизоды. Я считаю, что данный товарищ должен быть наказан. Кроме того, такие эпизоды, как этот и прикуривание от Вечного Огня в Комсомольске-на-Амуре, должны широко освещаться в средствах массовой информации. Если закрывать на такие эпизоды глаза, они будут повторяться. Все эти действия – результат отсутствия всяческого понимания, что означают эти символы и для чего они создаются, - сказал Андрей Мухранов, начальник муниципального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Швырнул бутылку: Пьяному дебоширу, разбившему памятник в Хабаровске, грозит реальный срок Фото: Администрация Хабаровска

Как отметили в администрации Хабаровска, 19-летний вандал воспитывался в благополучной семье.

Напомним, что площадь и сквер «Город воинской славы» открылись в Хабаровске в 2015 году. Тогда же это место полюбили местные скейтеры, хорошенько подпортив новое памятное место. В 2016 году администрация собиралась возвести в городе новый роллер-парк или скейт-парк. Пока площадки для катания скейтеров появилась в парке «Динамо» и парке «Северный».