Озеро и речку недалеко от хабаровского аэропорта загрязнили топливными отходами

Очередная экологическая катастрофа назревает в садоводческом товариществе «Энергомаш-2», расположенном недалеко от хабаровского аэропорта. Местные жители жалуются на загрязненные нефтепродуктами озеро и речку. На поверхности водоемов скапливается желтая пена с ярко выраженным запахом.

Происшествием уже заинтересовалась прокуратура и экологи. Как рассказал Владимир Сидоров, представитель движения «Экодозор», руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, дачники уже не первый раз обращают внимание надзорных органов на эту проблему.

- Сейчас там идет проверка транспортной прокуратурой совместно с нашим экологическим надзором. По нашему обращению ведомство проводит там мероприятие - отобрали пробы воды, также проводится документарная проверка предприятия. Обращение мы составили еще перед майскими праздниками, - рассказал эколог.

Озеро и речку недалеко от хабаровского аэропорта загрязнили топливными отходами

Визуально загрязнение выглядит как желтая густая пена.

- Обычно она образуется после очистки емкостей с топливом или с отходами. В данном случае мы имеем дело с авиационным керосином - у него отчетливый запах. Загрязнено около полутора километров русла ручья Березовый. Пострадало и само озеро, расположенное в СНТ «Энергомаш-2». Дачники сейчас не берут из него воду и, соответственно, ничего не поливают, - резюмировал Владимир Сидоров.

Жалобы на загрязнения от дачников этого района поступают регулярно. 5 июня 2020 года дело должно до суда, однако до сих пор разбирательство ничем не закончилось.

Напомним, слив отходов в хабаровские водоемы происходит регулярно. К примеру, этой зимой один из коттеджных поселков чуть не затопило канализационными стоками.