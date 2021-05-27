Пленный барсук неожиданно исчез: в Хабаровске перед приездом надзорных органов со стоянки пропал дикий зверь -"Автор фото - очевидец"

История с диким барсуком, которого удерживали на одной из автостоянок в Хабаровске вызвала бурю эмоций у зоозащитников и неравнодушных граждан. Напомним, животное обнаружили жители района, они же его подкармливали. Бедный зверь был с расцарапанной мордочкой и в паническом состоянии.

Дикий с=зверь не может нормально существовать в неволе "Автор фото - очевидец"

После того, как очевидец случайно услышала версию о том, что барсука хозяин стоянки собирается использовать как приманку или тренажер для охотничьих собак, то обратилась к зоозащитникам. Отреагировали на информацию и в природоохранной прокуратуре. Сегодня на место отправились сотрудники ведомства с целью забрать зверя. Однако животного там уже не было.

Барсук неожиданно исчез

Когда природоохранная прокуратура приехала на место, оказалось, что барсука там уже нет. Как выяснилось, хозяин приехал ночью и когда узнал, что делом интересовался участковый, убрал животное со стоянки. Органам он сказал, что зверя отпустил туда же, где нашел.

Когда на стоянку приехала прокуратура, животного уже там не было Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Недели две назад мы с сыном поехали на Воронеж-1, возле дороги, метрах в 20 увидели что-то меховое, я пошевелил палкой, понял, что зверек. Он был живой, но в каком-то апатичном состоянии, без движения. Я положил животное в багажник и привез на стоянку, - рассказывает сотруднику ведомства хозяин стоянки. – Каких-то плохих целей у меня не было, я его хотел выходить, выкормить и потом отпустить.

На видео слышен рассказ хозяина стоянки, он уверяет, что звонил в местный зоосад и хотел пристроить туда зверя, однако ему отказали. Тогда он стал, якобы, подкармливать барсука. На вопрос, зачем отпустили животное и не запечатлели этот факт на видео или фото, мужчина сказал, что ему не нужны никакие заморочки с этим барсуком, и поспешил от него избавиться.

Как рассказала очевидец, животное содержалось в плохих условиях. Его мордашка была расцарапана, клетка, где он сидел, была совсем маленькой. Двигаться и вести привычный, активный образ жизни дикое животное в таких условиях не могло. Более того, очевидец уточнила, что барсук живет на стоянке уже давно, около месяца, но сначала его держали в домике, а когда запах стал сильным, вынесли на улицу.

Несмотря на то, что версию с собачьей притравкой хозяин стоянки сразу же отмел и сказал, что не занимается охотой, у него все-же имеется охотничий билет, разрешение на охоту и специальное оружие. Очевидец рассказала, что он неоднократно держал на стоянке охотничьих собак, которые были ранеными и восстанавливались, очевидно, после вылазки. На вопрос, где он сейчас держит своих охотничьих собак, мужчина сказал, что у него их нет, кроме той, что живет на стоянке, а сам он снимает маленькую однокомнатную квартиру.

Очная ставка состоялась в полдень, 27 мая прямо на стоянке. «Комсомолке» удалось побывать на месте событий. Зоозащитники во главе с Натальей Коваленко, депутатом законодательной думы Хабаровского края, приехали на место и присутствовали там до окончания мероприятий прокуратуры. Выяснить, где теперь барсук, не удалось. Хозяин сказал, что отпустил его в лес, вот только почему именно ночью, и именно после того, как с визитом был участковый? Эти вопросы пока остаются открытыми.