Разодрали до мяса: в Солнечном районе Хабаровского края свирепствуют бездомные псы

В Солнечном районе Хабаровского края свирепствуют бездомные псы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В поселке Солнечный Хабаровского края ситуация с бродячими собаками стала критической. За прошлую неделю местные жители несколько раз становились жертвами нападения бездомных животных. По сообщениям очевидцев, стаи собак рыскают по поселку и нападают на самых уязвимых жителей.

- 26 мая одна из таких стай покусала мою бабушку. Разодрали локоть до мяса, еле отбилась. В этот же день одна из собак напала на моего брата. В поселке страшно ходить по улицам и отпускать детей на прогулку и в школу. Я понимаю, что решение данного вопроса сводится к финансам, но проблему необходимо решать. Собак становится все больше, некоторые из них в ошейниках – то есть домашние или выброшенные на улицу. Прошу принять меры, иначе бездействие может привести к трагическим последствиям, - рассказывает жительница поселка Любовь Фадеева.

Собаки разодрали руку местной жительницы. Фото: Любовь Фадеева.

Не лучше ситуация и в Советской Гавани. Многочисленные нападения бродячих животных заставили местных жителей написать коллективное обращение на имя врио губернатора края Михаила Дегтярева. «КП-Хабаровск» уже писала месяц назад о ситуации в этом населенном пункте. С тех пор мало что изменилось – собаки по-прежнему нападают на жителей, а догхантеры по-прежнему их травят.

Жители Совгавани написали коллективное обращение к врио губернатора края Михаилу Дегтяреву. Фото: Павел Проскурин.

Решить проблему помог бы специальный приют и служба, которая занималась бы отловом и чипированием бродячих собак. Совгавани действительно ежегодно выделяется около 1 миллиона рублей из краевого бюджета на эти цели. Однако деньги каждый год администрация возвращает в бюджет – приют не строят, а предпринимателей, желающих заниматься отловом бездомных животных, в районе попросту нет.

Уже сейчас очевидно, что решить проблему бродячих собак как в поселке Солнечный так и в Советской Гавани возможно лишь при содействии краевых властей.