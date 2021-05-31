Частная медицина готова быть полезной Хабаровскому краю

Команда врачей детской поликлиники «Тари Лэнд» провела свыше 500 осмотров и консультаций детей в поселке Чегдомын Хабаровского края.

Команда врачей детской поликлиники «Тари Лэнд», которая входит в группу компаний «Тари» провела свыше 500 осмотров и консультаций детей в поселке Чегдомын Хабаровского края.

Визит детского эндокринолога, невролога, ортопеда-травматолога и стоматолога стал возможен благодаря частно-государственному партнерству, а именно квотам ОМС, которые были выделены Министерство здравоохранения Хабаровского края поликлинике «Тари Лэнд». Кстати, «Тари Лэнд» - победитель в номинации «Лучшая поликлиника для детей» конкурса «Клиника года» по версии медиахолдинга «Комсомольская правда».

Команда докторов работала в поселке Чегдомын в течение пяти дней, за это время специалистами было осмотрено более чем пятьсот детей.

Команда врачей детской поликлиники «Тари Лэнд» провела свыше 500 осмотров и консультаций детей в поселке Чегдомын Хабаровского края.

- Каждый год мы подаем заявки на квоты ОМС и это наш первый подобный опыт выездных осмотров и консультаций. Частно-государственное партнерство это хороший шаг для развития здравоохранения региона и поддержки частного медицинского бизнеса. И мы здесь хотим быть полезны жителям Хабаровского края. Специалисты «Тари Лэнд» провели полноценные осмотры и консультации. Родители с удовольствием приводили к нам детей, слушали рекомендации, участвовали в консультациях. Миссия предприятий «ТАРИ» - это искренняя забота о пациентах и мы рады, что ее смогли почувствовать жители поселка Чегдомын, - говорит управляющий группой компаний «Тари» Наталья Африканова.

В этом году «Тари» отметит свой 20-летний юбилей. Сегодня в компании трудятся свыше 200 человек различных специальностей, причем не только медицинских. В состав группы входят – детская поликлиника «Тари Лэнд», стоматологическая студия «Тарилюкс» и ресторан семейного счастья «Патч».

- Мы развиваемся и на юбилейный год у нас запланировано много изменений. Это связано и с планами по расширению поликлиники «Тари Лэнд». Мы хотим, чтоб она стала семейной поликлиникой с большим разнообразием специалистов и услуг. Сегодня помимо приема узких специалистов, большого стоматологического приема, работает педиатрическая служба, мы предлагаем программы наблюдения за детьми до года. Диагностика, анализы, вакцинация – все то, чтобы хабаровские семьи чувствовали себя счастливыми и защищенными, - говорит Наталья Африканова.

Стоматологическая студия «Тарилюкс» - лучшая стоматология для взрослых по версии медиахолдинга «Комсомольская правда», лидер рейтинга экспертного журнала о стоматологии Startsmile, хорошей технической базой. Врачи «Тари» сегодня осуществляют лечение зубов под наркозом и с применением седации. Здесь есть собственная анестезиологическая служба, все анестезиологи-реаниматологи работают на штатной основе.

Ресторан семейного счастья «Патч» - вкусное дополнение компании. Врачи «Тари» считают, что счастливые люди меньше болеют, а вкусная еда – ни что иное как проводник в позитивные эмоции и хорошее настроение.