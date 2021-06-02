Из гимнастики в хоккей: с чего начиналась спортивная карьера хабаровчанина Артема Зуба

Из гимнастики в хоккей: с чего начиналась спортивная карьера Артема Зуба. Фото: соцсети Артема Зуба.

Хабаровчанину Артему Зубу в этом году исполнится 26 лет. К своим годам он уже успел стать обладателем кубка Гагарина, кубка Континента, чемпионом России, Олимпийским чемпионом и бронзовым призером чемпионата мира. А ведь жизнь хоккеиста могла сложиться совсем иначе. И, возможно, в 2021 году хабаровчане могли бы гордиться спортивным гимнастом Артемом Зубом.

МЕЧТА СТАЛА ЯВЬЮ

Спорт появился в жизни Артема еще в начале двухтысячных годов. В совсем юные годы мальчик начал заниматься спортивной гимнастикой. Но этот вид спорта увлек спортсмена ненадолго. Отец мальчика Валерий Зуб оказался любителем хоккея и постоянно посещал игры в старом Ледовом дворце. Практически каждый раз на матчи глава семейства брал с собой младшего сына. А тот возьми и полюби хоккей. Наглядевшись на ярких игроков, Артем попросил отца отдать его в секцию, чтобы и самому узнать, каково это - играть в хоккей. Шестилетний Артем попал в руки будущего заслуженного тренера России Владимира Царенко. Тот сразу поставил Зуба в защиту, и эта роль оказалась главной в жизни будущего заслуженного мастера спорта.

Из гимнастики в хоккей: с чего начиналась спортивная карьера Артема Зуба. Фото: соцсети Артема Зуба.

- Сложно вспомнить первую встречу с каким-то конкретным воспитанником, если их за раз пришло триста человек. В целом, как тренер, первые два года тренировок я смотрю не на самих детей, а на их родителей. Именно от родителей зависит, как сложится судьба ребенка. Их настрой очень важен. Если родитель, например, проспал, то ребенок сам вряд ли проснется и побежит на тренировку, когда ему 5-6 лет. Потому и важна именно их ответственность и доверие к тренеру, - рассказал Владимир Царенко, первый тренер Артема Зуба.

Вскоре после начала тренировок настало время Артему идти в школу. К этому событию Владимир Адамович подготовился заранее. Договорился с директором школы №33 о создании специального хоккейного класса, в котором впоследствии и учился Артем. Тренировки проходили недалеко от школы - в расположенной рядом хоккейной коробке. Там ребята учились игре в хоккей круглый год. Летом, правда, залить льдом коробку не представлялось возможным, поэтому родители воспитанников специального класса нашли другой выход. На землю постелили оргалит, и ребята носились по относительно скользкому покрытию, отрабатывая броски по воротам.

- Я всегда поражался уникальному таланту Артема - уметь работать с любым человеком. Он как хамелеон, который может подстроиться под любые условия и людей. Мне никогда не было страшно ставить его с каким-то новым партнером, потому что он всегда адаптировался под них. Пока больше в моей практике не было таких талантов, как Артем, но очень хотелось бы, - вспоминает Владимир Царенко.

В школе к серьезному увлечению спортом отнеслись со всей ответственностью. Расписание уроков выстраивалось с учетом тренировок, а в столовой создали отдельное меню. Для всех желающих открыли группу продленного дня. Понимая, какая нагрузка у ребят возникает из-за занятий спортом, педагогический состав школы формировал комфортную программу обучения для ребят. А чтобы точно никто не отставал, по необходимости с учениками работали индивидуально. Как показала практика, такой подход оказался эффективным. Артем окончил школу с золотой медалью.

- Говоря об Артеме, нельзя просто сказать, что он хороший хоккеист. Он же еще и умничка. Смог окончить школу с золотой медалью, а это не так и просто, - подчеркнул Владимир Царенко.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ТРЕНЕР

У Владимира Царенко Артем тренировался вплоть до 2007 года. А затем его тренером стал Сергей Курмеша.

- Чем больше тренеров у спортсмена, тем лучше спортсмен. Это означает, что он развивается и движется вперед. Моя роль как первого тренера заключалась в раскрытии таланта Артема. И я с ней отлично справился. Когда ты только встречаешь пятилетнего мальчика, ты еще не догадываешься, что он может вырасти Овечкиным, Ковальчуком, Малкиным или Зубом. В самом начале своего пути они еще толком не умеют даже на коньках стоять, не то что в хоккей играть. Поэтому перед тренером стоить великая цель - распознать и развить талант у человека. Порой, положив на эти цели свою жизнь, - рассуждает Владимир Царенко.

Как признается Владимир Адамович, он безмерно благодарен Артему и его родителям за шанс получить наивысшее звание - заслуженного тренера России. Именно благодаря усиленной работе всех составляющих - семьи, тренера, школы и самого Артема - на сегодняшний день 25-летний парень с Дальнего Востока играет в составе сборной России по хоккею и уже является Олимпийским чемпионом.

Из гимнастики в хоккей: с чего начиналась спортивная карьера Артема Зуба. Фото: соцсети Артема Зуба.

- Артем настоящий человек, который всегда помнит про своего первого тренера. В последний раз мы с ним виделись, когда он привозил для знакомства со мной свою невесту Евгению. Мы тогда с родителями Артема благословили брак ребят. Я понимаю, что приезжать в Хабаровск часто Артем не имеет возможности, но мы всегда поддерживаем связь по телефону. Знаете, у меня есть небольшая мечта. Хочется, чтобы однажды Артем вошел в «Тройной золотой клуб». Туда попадают только великие. Один шаг Артем уже сделал - стал олимпийским чемпионом. Осталось получить золото чемпионата мира и завоевать Кубок Стэнли, - добавил Владимир Царенко.

Сегодня сборная России обыграла сборную Беларуси со счетом 6:0, а 31 мая в рамках Чемпионата мира по хоккею - 2021 сборная России, в которую вошел Артем Зуб, победила сборную Швеции со счетом 3:2. Напомним, что недавно Артем Зуб на два года продлил контракт с канадским клубом НХК «Оттава Сенаторз».