Дальневосточники сами указали, где им лучше гулять и отдыхать

Одним из первых Михаил Дегтярев отдал голос за реконструкцию площади Серышева в Хабаровске. Фото: Правительство Хабаровского края

Старт беспрецедентной для Дальнего Востока акции дал врио губернатора 26 апреля. Он призвал участвовать во всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства. Одним из первых Михаил Дегтярев отдал голос за реконструкцию площади Серышева в Хабаровске. Глава региона уже тогда неодобрительно смотрел на уродующее панораму СИЗО неподалеку…

- Качественное благоустройство возможно только при участии самих людей. Единая платформа для голосования за объекты делает процесс максимально простым и доступным. Голос каждого может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь, и для этого достаточно всего несколько кликов, - подчеркнул глава региона. - Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке, - сказал тогда врио губернатора.

Голосование длилось чуть больше двух месяцев. За это время были отобраны площадки, где в 2022 году за федеральные деньги проведут реконструкцию.

- По количеству проголосовавших у Хабаровского края четвертое место в ДФО, мы обогнали в том числе Приморье. Если смотреть по доле - то в регионе проголосовало 7,8 процента от общего числа жителей. Можно сказать, что это хороший результат. В целом активность была высокая. В некоторых сельских поселениях проголосовало до 100% от всех проживающих, - прокомментировали итоги проекта в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

В краевой столице в лидеры рейтинга с большим отрывом вышла площадь имени Блюхера. В Комсомольске-на-Амуре горожане отдали предпочтение зоне отдыха не пересечении улиц Калинина, Советской и Комсомольского шоссе.

Всего в крае жители выбрали 259 объектов, которые расположены в 53 муниципальных образованиях края. Из них путем голосования отобрана 91 площадка.

Таким образом на Дальнем Востоке был реализован один из этапов национального проекта «Жилье и городская среда». Это благодаря ему во всех субъектах России уже не первый год ведется масштабное благоустройство общественных пространств. Всего за четыре года существования проекта в России отремонтировали свыше 83 тысяч территорий и дворов. В этом году масштабное онлайн-голосование проводилось впервые, и, по информации Министерства строительства и ЖКХ России, в нем отметилось свыше 10 миллионов человек. Сделать свой выбор им помогали примерно 14 тысяч волонтеров. Всего на голосование было представлено порядка шести тысяч территорий и дизайн-проектов.

Дальневосточники сами указали, где им лучше гулять и отдыхать Фото: Правительство Хабаровского края

На фоне всей страны Хабаровский край выглядит попросту красиво. Высокая вовлеченность жителей нашего региона в голосование еще даст свои плоды. Благодаря интересу со стороны населения в следующем году федеральный центр может увеличить финансирование проектов благоустройства в крае. Собственно, сама эта акция показала, как успешно и последовательно Дегтярев внедряет лучшие управленческие практики, распространенные в стране. То есть помимо оперативного выявления и отработки жалоб, в Хабаровском крае с помощью цифровых платформ спрашивают мнение жителей о вопросах благоустройства. Такие голосования помогают региональным властям лучше понять, что требуется людям, и, соответственно, разумнее тратить деньги.

А потратить придется, и не слабо. Всего с учетом голосования в этом году предстоит на практике реализовать 102 проекта по благоустройству. Общие затраты не менее 370,4 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета - 344,6 миллиона рублей, краевого бюджета - 10,7 миллиона рублей, местных бюджетов - 19,2 миллиона рублей.