Мужчина, расстрелявший сторожевого пса Мишку в Биробиджане, задержан полицией Фото: УМВД России по ЕАО

В Биробиджане полиция задержала мужчину, который расстрелял сторожевую собаку своего приятеля по его же просьбе. Подозреваемый в жестоком обращении с животным уже дал признательные показания. Винтовку у него забрали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

- Подозреваемый в совершении преступления успел покинуть пределы города, но по горячим следам его местонахождение установлено. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Это житель поселка Лондоко 1962 года рождения, мужчина признался в содеянном. Оружие, из которого были произведены выстрелы, изъято, - рассказали в УМВД.

Напомним, 2 июня в Биробиджане произошел акт вопиющей жестокости человека по отношению к животному. Хозяин разозлился на свою собаку, причиной предположительно стал прокус пальца на руке, и затем мужчина вызвал на помощь своего приятеля, который по приезде начал просто-напросто расстреливать собаку из пневматической винтовки.

Это увидела соседка и вызвала полицию и зоозащитников. Она сняла на камеру процесс расправы, машину стреляющего. Когда приехали волонтеры из общества «Добрые руки», собака истекала кровью. Мишку, так зовут собаку, отвезли к врачам и сделали рентген, в его голове обнаружили 15 пуль, которые искромсали мягкие ткани вокруг черепа.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему светит до трех лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.

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