Программа мероприятий на День города в Комсомольске-на-Амуре в 2021 году Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Уже в эту субботу, 12 июня, Комсомольск отпразднует свое 89-летие. У комсомольчан есть еще один повод устроить большой праздник, ведь буквально в конце мая Комсомольск-на-Амуре получил звание «Города трудовой доблести». Рассказываем, что войдет в программу мероприятий на День города в Комсомольске-на-Амуре в 2021 году.

Первым делом в День города в Комсомольске пройдет возложение цветов к памятнику первостроителям города. Мероприятие состоится в 12:00 на городской набережной.

Также в 12:00 в честь Дня города спортсмены пробегут комбинированную эстафету. Она пройдет на проспекте Первостроителей. Старт обозначат у библиотеки имени Островского, а финиш - на проспекте Ленина. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию около одного километра.

Традиционного парада в этом году, к сожалению, не будет. Однако программа мероприятий в День города в Комсомольске-на-Амуре в 2021 году включит в себя другие массовые акции. Небольшой праздник пройдет на театральной площади перед местным драмтеатром. Там выступят руководители города и творческие коллективы, подросткам вручат первые паспорта, вручат заслуженные награды семьям, прожившим в браке от 50 лет. Начало в 12:30. В продолжение праздника на площадке проведут мастер-классы, выступят различные коллективы. Как рассказали в городской администрации, также комсомольчан ждет выступление артистов из Владивостока.

Кроме того, в нескольких частях города пройдут творческие события. Так, в программу мероприятий на День города в Комсомольске-на-Амуре в 2021 году вошел литературно-поэтический праздник. Развернется он на площади перед библиотекой имени Островского. А у музея изобразительных искусств проведут тематический арт-базар.

Завершится празднование Дня города в Комсомольске дискотекой. С 22:00 до 23:00 на театральной площади прозвучат хиты, под которые смогут потанцевать все желающие. Точку в веселье поставят праздничным фейерверком. Он начнется в 23:00. В этом году залпы запустят с новой точки. Организаторы обещают, что яркий фейерверк будет видно на площади у драмтеатра.