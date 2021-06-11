«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @ezhixa_photo. Фото: Социальные сети

«Я такой красоты давно не видела», «удивительно», «это было невероятно», - жители Дальнего Востока делятся снимками солнечного затмения 10 июня 2021 года. Особенно хорошо редкое природное явление было видно на Чукотке, в Якутии и на севере Магаданской области. Жителям этих регионов несказанно повезло - в следующий раз кольцевое солнечное затмение случится через 50 лет.

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @ezhixa_photo. Фото: Социальные сети

ОХОТА ЗА СОЛНЦЕМ

В поисках завораживающих кадров колымчанам пришлось буквально бегать за солнцем - на регион опустился туман. Ради 11 минут затмения 10 июня 2021 года жители области забирались на сопки. Судя по опубликованным в сети кадрам, усилия оправдались - фотографии получились впечатляющие.

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @i_shu_pevek. Фото: Социальные сети

- Магаданский планетарий, - пишут пользователи соцсетей.

- Очень красиво было.

- Кому-то у нас в городе все же повезло увидеть этот чудесный момент.

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @lula_mgdn. Фото: Социальные сети

Некоторые жители области наблюдали солнечное затмение 10 июня 2021 года через бумажные 3D-очки.

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @cruise_mgd. Фото: Социальные сети

- Через специальные очки было хорошо видно, как луна зашла на диск на одну треть, а потом солнце скрылось за сопки, - объяснила женщина своим подписчикам в соцсети.

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @i_shu_pevek. Фото: Социальные сети

Еще одна группа фотографов отправилась в горы снимать затмение, не забыв запастись перекусом и горячим чаем. Свою компанию ребята назвали «охотниками за затмением». На кадрах видно, что солнце прикрыто примерно на четверть.

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @i_shu_pevek. Фото: Социальные сети

ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ

Особенно хорошо солнечное затмение 10 июня 2021 года было видно на Чукотке. Из северного региона по сети разлетелись фотографии, при взгляде на которые захватывает дух и вырывается невольное: «Эх, завидую я вам».

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @svetlanasankovich. Фото: Социальные сети

- Нереальная красотища, - пишут пользователи соцсетей.

- Слов нет, чтобы выразить эмоции от увиденного.

- Солнце старалось.

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @alenayakovleva_photo. Фото: Социальные сети

А вот в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области и других районах региона солнечное затмение 10 июня 2021 года прошло практически незаметно. Остается нам восхищаться красотой природного явления через снимки соседей.

«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @alenayakovleva_photo. Фото: Социальные сети

Напомним, что 26 мая в Хабаровске местные жители охотились за суперлунием.