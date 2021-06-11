«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @ezhixa_photo.
Фото: Социальные сети
«Я такой красоты давно не видела», «удивительно», «это было невероятно», - жители Дальнего Востока делятся снимками солнечного затмения 10 июня 2021 года. Особенно хорошо редкое природное явление было видно на Чукотке, в Якутии и на севере Магаданской области. Жителям этих регионов несказанно повезло - в следующий раз кольцевое солнечное затмение случится через 50 лет.
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @ezhixa_photo.
Фото: Социальные сети
ОХОТА ЗА СОЛНЦЕМ
В поисках завораживающих кадров колымчанам пришлось буквально бегать за солнцем - на регион опустился туман. Ради 11 минут затмения 10 июня 2021 года жители области забирались на сопки. Судя по опубликованным в сети кадрам, усилия оправдались - фотографии получились впечатляющие.
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @i_shu_pevek.
Фото: Социальные сети
- Магаданский планетарий, - пишут пользователи соцсетей.
- Очень красиво было.
- Кому-то у нас в городе все же повезло увидеть этот чудесный момент.
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @lula_mgdn.
Фото: Социальные сети
Некоторые жители области наблюдали солнечное затмение 10 июня 2021 года через бумажные 3D-очки.
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @cruise_mgd.
Фото: Социальные сети
- Через специальные очки было хорошо видно, как луна зашла на диск на одну треть, а потом солнце скрылось за сопки, - объяснила женщина своим подписчикам в соцсети.
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @i_shu_pevek.
Фото: Социальные сети
Еще одна группа фотографов отправилась в горы снимать затмение, не забыв запастись перекусом и горячим чаем. Свою компанию ребята назвали «охотниками за затмением». На кадрах видно, что солнце прикрыто примерно на четверть.
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @i_shu_pevek.
Фото: Социальные сети
ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ
Особенно хорошо солнечное затмение 10 июня 2021 года было видно на Чукотке. Из северного региона по сети разлетелись фотографии, при взгляде на которые захватывает дух и вырывается невольное: «Эх, завидую я вам».
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @svetlanasankovich.
Фото: Социальные сети
- Нереальная красотища, - пишут пользователи соцсетей.
- Слов нет, чтобы выразить эмоции от увиденного.
- Солнце старалось.
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @alenayakovleva_photo.
Фото: Социальные сети
А вот в Хабаровском крае, Приморье, Амурской области и других районах региона солнечное затмение 10 июня 2021 года прошло практически незаметно. Остается нам восхищаться красотой природного явления через снимки соседей.
«Кому-то повезло увидеть этот чудесный момент»: как прошло солнечное затмение 10 июня 2021 года на Дальнем Востоке. Фото: @alenayakovleva_photo.
Фото: Социальные сети
Напомним, что 26 мая в Хабаровске местные жители охотились за суперлунием.