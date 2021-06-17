«Лежать, быстро!»: появилось видео жесткого задержания члена этнической группы в ЕАО

Всего было задержано десять членов группы Фото: Оперативная съемка

Этническую преступную группу разоблачили в Еврейской автономии. Ее члены занимались вымогательством денег. Жертв члены банды находили среди военных, гражданских и бизнесменов. Задержание участников ОПГ попало на видео.

В этническую группу входили выходцы из Северного Кавказа (в основном - из Дагестана) и военные Биробиджанского гарнизона. Причем членами ОПГ были как контрактники, так и солдаты срочной службы. Банда под угрозами расправы вымогала у людей деньги, занималась грабежами.

- Двое членов группы были ранее осуждены по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Они избили полицейского. Также члены группы были причастны к нападению на предпринимателя, который не хотел платить им деньги, - рассказал «КП» источник в силовых структурах региона.

Всего было задержано десять членов группы. Во время обысков у них нашли бронежилеты войскового типа, гладкоствольные ружья, 50 боевых патронов и религиозную литературу.

Кадры с задержанием одного из членов группы появились в сети. Бойцы спецназа ФСБ «взяли» мужчину возле машины и со словами «Лежать, быстро!» повалили на землю. Член группы назвал себя и был закован в наручники.

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