Чукотская дичь: «сердечко» из убитых птиц могло принадлежать депутату

Снимок неизвестного живодера гулял по соцсетям, вызывая дрожь у россиян Фото: СОЦСЕТИ

Среди охотников на Чукотке существует простое правило: не бери у природы больше, чем тебе нужно, а что взял – используй без остатка. Уважение к местной фауне – не пустой звук, а жизненная необходимость. Ведь поставки продовольствия в отдаленные районы – дело трудное. Поэтому именно охота, подчас, спасает чукчей от голода.

Потому в конце мая местные соцсети и взорвались от возмущения: в одной из охотничьих групп появилось жуткое фото. Неизвестный охотник позирует на фоне надписи «Чукотка 2021», с издевательским сердечком в конце. Любовь к природе у живодера оказалась так велика, что каждая буква выложена из десятка трупов водоплавающих птиц: гусей, журавлей, уток и селезней.

На другом фото охотник виден лучше. Пользователи соцсетей утверждают, что это большой поклонник охоты, а заодно и депутат городской думы Магадана Фото: СОЦСЕТИ

Пока местные жители клеймили убийцу позором, в ситуации разбиралась чукотская прокуратура. По закону, без ограничений охотиться могут только коренные жители. Получивший лицензию охотник за сезон может застрелить только двух канадских журавлей; селезней и уток разрешено добывать по пять за сутки. Гуся — одного в день, но не больше пяти птиц.

Согласно официальному заявлению надрозного ведомства, снимок был опубликован 20 мая, то есть через пять дней после старта сезона. Таким образом, по самым скромным подсчетам, чтобы устроить показанный на снимке геноцид, нужно было не только не знать меры в жестокости, но и охотиться компанией не менее 15 человек. Прокурор автономного округа передал дело в полицию…и наступила тишина.

Дело в том, что подозрение пало на влиятельного человека из Магадана. А точнее – депутата местной городской думы Александра Крамаренко. Несмотря на то, что снимки внезапно исчезли из охотничьей группы, некоторые пользователи успели, как они утверждают, узнать охотника в лицо.

Александра Крамаренко временно вывели из состава партии. Фото: Магаданская областная дума

Как только расползлись слухи, партия «Единая Россия», в которой состоит Крамаренко, официально объявила о приостановке его членства до конца разбирательства. Более того, возникли подозрения, что снимки могли быть сделаны до начала сезона.

– Снимок был опубликован в Instagram сообщества охотников Сибири 10 мая, но позже удален. Стоит отметить, что сезон охоты на Чукотке открылся только 15 мая, вследствие чего мог быть нарушен закон по статье «Незаконная охота», – говорится в заявлении партии.

Несмотря на все звонки «Комсомолки», местное МВД наотрез отказалось комментировать ситуацию. Отмалчиваются и представители местных органов управления.

Красноречив только Уголовный кодекс. По статье «Незаконная охота» виновный может получить до 5 лет колонии и штраф до миллиона рублей. Но найдет ли кара своего браконьера?

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