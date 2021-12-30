Преступление года: 18-летний хабаровчанин украл колбасы на девять тысяч рублей

Желание поесть вкусной еды взяло верх над разумом грабителя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Голод и глупость порой толкают людей на необдуманные поступки. Так произошло и в Хабаровске. Декабрьской ночью, в районе полуночи, в хабаровскую полицию поступило заявление о том, что в магазине «Пир» по улице Комсомольской неизвестный молодой человек открыто похитил продукты питания на сумму около девяти тысяч рублей. Сразу возникает вопрос: что за деликатесы набрали преступники на такую сумму? Оказалось, что двое молодых людей, набрав в корзинку всевозможные дорогостоящие сыры и колбасы, попытались пробежать мимо кассы. Правда, этим они и ограничились. Алкоголя среди предметов вожделения нарушителей не оказалось. По всему видимому, парни просто нуждались в закуске.

Персонал магазина отметил, что, судя по поведению, молодые грабители находились в состоянии алкогольного опьянения. Работники торговой точки не растерялись и попытались самостоятельно остановить злоумышленников. Завязалась потасовка, в ходе которой отважные сотрудники стащили с молодого человека, несшего корзину, куртку. Выяснилось, что недальновидный вор оставил в кармане свой паспорт, что помогло полиции оперативно выйти на след преступника.

Буквально через пару часов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Оголодавшим вором оказался 18-летний хабаровчанин, проживающий на улице Истомина буквально по соседству с магазином. Юноша нигде не учится и официально не работает, подрабатывает случайными заработками, свою вину колбасный вор признал сразу же.

Оказалось, что мотивами пойти на дело у молодых людей выступило желание закусить на широкую ногу. Задержанный пояснил, что в этот вечер он с приятелем выпивал спиртное, после чего их посетила гениальная идея о бесплатном ужине. Однако стратегию тайной операции, судя по всему, молодые люди продумать не успели.

Теперь любителя колбаски и сыра ждет суд. Помимо улики в виде документа не в пользу похитителя продуктов говорят и показания персонала магазина, и записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент провала операции по добыче еды. Сейчас идет расследование, по его окончании уголовное дело будет отправлено в суд, который и решит, какое наказание ожидает похитителя деликатесов.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ - «Грабеж». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Любителю вкусно поесть остается надеяться на смягчение приговора, так как ранее он никогда не привлекался к уголовной ответственности и попал в поле зрения полиции впервые.

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