Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 января 2022 6:52

Мужчина погиб в пожаре в одном из поселков Хабаровского края

В причинах трагедии разбирается следственный комитет
Илья ФЕДУЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В тушении участвовало четверо человек

В тушении участвовало четверо человек

Фото: Артем КИЛЬКИН

В поселке Эльбан Амурского района Хабаровского края около 6 утра 2 января загорелся кирпичный двухэтажный дом на улице Школьной. Пожар возник в одной из квартир.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили внутри мужчину без признаков жизни, предположительно хозяина жилого помещения.

- Рассматриваются разные версии пожара. Точные причины установит следственный комитет и государственный пожарный надзор, - сообщили «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С пламенем удалось справиться за 15 минут. Огонь охватил площадь 3 квадратных метра. В тушении участвовало четверо пожарных.

Напомним, в новогоднюю ночь в Хабаровске случилось 30 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе и одно в частном ангаре. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате происшествий погибло трое человек.

ЧППроисшествия: ЧП