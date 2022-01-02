Мужчина погиб в пожаре в одном из поселков Хабаровского края

В тушении участвовало четверо человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В поселке Эльбан Амурского района Хабаровского края около 6 утра 2 января загорелся кирпичный двухэтажный дом на улице Школьной. Пожар возник в одной из квартир.

Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили внутри мужчину без признаков жизни, предположительно хозяина жилого помещения.

- Рассматриваются разные версии пожара. Точные причины установит следственный комитет и государственный пожарный надзор, - сообщили «КП-Хабаровск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С пламенем удалось справиться за 15 минут. Огонь охватил площадь 3 квадратных метра. В тушении участвовало четверо пожарных.

Напомним, в новогоднюю ночь в Хабаровске случилось 30 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе и одно в частном ангаре. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате происшествий погибло трое человек.