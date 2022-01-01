При пожарах в новогоднюю ночь в Хабаровске погибло трое человек
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В канун Нового года в Хабаровске произошло 30 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе и одно в частном ангаре. К сожалению, без жертв не обошлось. В результате происшествий погибло трое человек, один получил травмы и 19 людей было эвакуировано.
Сотрудниками Госпожнадзора МЧС России будут проедены проверки по установлению причин возгораний, а расследованием обстоятельств случаев с гибелью людей занимаются сотрудники Следственного управления следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как объясняют в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, новогодние праздники могут привести к печальным последствиям при несоблюдении техники пожарной безопасности. Новогодние гирлянды и украшения создают дополнительную нагрузку на электропроводку в домах. Усугубляют обстановку и низкие температуры воздуха на улице, из-за которых люди в большем объеме пользуются печным отоплением и электрообогревателями.
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