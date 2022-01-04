Двойное убийство произошло в Хабаровском крае в первый день 2022 года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Празднование Нового года было омрачено страшной новость. 1 января в Охотске были убиты две женщины. К делу незамедлительно подключился следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
По версии следствия, трагедия произошла 1 января 2022 года в поселке Охотск в одной из квартир жилого дома. Компания из трех человек выпивала спиртное и отмечала наступивший год. Неожиданно между мужчиной и двумя женщинами завязалась ссора. Конфликт оказался слишком серьезным и мужчина, в порыве ярости и под действием алкоголя, нанес женщинам ранения, от которых обе жительницы Охотска скончались.
- Подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Расследование уголовного дела продолжается.
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