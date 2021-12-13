Бесил дурной запах: стала известна причина жестокой расправы школьниц над пожилым мужчиной в Хабаровском крае

В ночь с 9 на 10 декабря школьницы ворвались в квартиру к мужчине и учинили над ним жестокую расправу Фото: Социальные сети

Хабаровский край продолжает обсуждать резонансное жуткое убийство пенсионера, которое совершили две девушки-школьницы. В ночь с 9 на 10 декабря Алина и Оля (все имена изменены - прим. ред.) ворвались в квартиру к мужчине и учинили над ним жестокую расправу. Причем об убийстве девушки, по словам сверстников, думали давно.

СОСЕДСКАЯ НЕПРИЯЗНЬ

В ту страшную ночь 15-летняя Оля веселилась в гостях у 16-летней Алины - обе школьницы жили в общежитии поселка Октябрьский. Девушки поснимали контент для соцсетей, выпили и стали шуметь. Громкая музыка, крики и заливистый смех не сильно нравились соседям, а особенно - 60-летнему бывшему моряку Валерию, который часто делал молодежи замечание, но в ответ слышал отборный мат.

Сам пенсионер, по словам источника «КП» в правоохранительных органах, не отличался покладистым поведением. Мужчина много пил, из его комнаты страшно пахло и постоянно доносился лай собаки. Девушек это сильно раздражало. 10 декабря, по предварительным данным, триггером стало долгое гавканье пса. Выпившие Алина и Оля ворвались к пенсионеру и стали его избивать.

- Мужчина спал, когда школьницы пришли в его комнату. Они стали бить его по голове, от чего он проснулся. Пенсионер не успел ничего сообразить и упал с кровати. Девушки стали избивать его ногами и прыгать по нему. Никакой двери на самом деле не было, - сообщил «КП» собеседник.

ЭТО БЫЛ ПЛАН

- По слухам, это убийство была спланировано - девушек раздражал этот сосед. У пенсионера они пытались забрать деньги, но он им ничего не сказал, - рассказала «КП» знакомая Алины и Оли. - После, как говорят очевидцы, школьницы пытались покончить с собой, потому что знали, что их посадят. Это увидела соседка и вызвала полицию.

Алину и Олю спасли от необдуманного поступка, из общежития девушек вывели в наручниках. Школьницы находятся в СИЗО, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Следователи рассматривают версию того, что убийство было совершено не только из неприязни, но и для хайпа в соцсетях.

Свою проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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