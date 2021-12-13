Юрист рассказал, что грозит девушкам-подросткам, жестоко убившим пожилого мужчину в Хабаровском крае

Суды с несовершеннолетними проходят в особом порядке. Фото: Социальные сети

В ночь с 9 на 10 декабря две подруги 14 и 16 лет жестоко избили 60-летнего мужчину в поселке Октябрьском Хабаровского края. От полученных травм пострадавший скончался. Сейчас есть несколько версий произошедшего, одного настоящая причина остается пока что невыясненной. «КП-Хабаровск» поговорила с хабаровским юристом Алексеем Слепцовым и выяснила, какое наказание грозит несовершеннолетним садисткам.

По факту случившегося уже заведено уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего).

- В судебной практике по статье 111 части четвертой УК РФ дают примерно так же, как и за «Убийство» по части первой статьи 105. Эта статья более тяжкая. Какой-то принципиальной разницы по сроку наказания для судов нет. Главное, что несовершеннолетним по закону нельзя давать больше десяти лет. Какое наказание получится по итогу, пока сказать трудно – слишком много неизвестных в этом уравнении, - рассказал «КП-Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Кроме того, есть вероятность, что статья может переквалицирована по ряду многих причин, которые влияют и на срок наказания.

- Все зависит от судьи, от того, как эти подруги характеризуют себя, от обстоятельств, от признания или непризнания вины, была ли раньше судимость, из какой они семьи, поведение в суде. Я думаю, что стоит ориентироваться на пять-шесть лет лишения свободы, возможно и семь. При этом судья может дать и шесть лет по 111 статье, части четвертой, так и пять лет за убийство, - добавил юрист.

Еще одним важным фактором в подобных делах является то, что к несовершеннолетним в уголовном праве применяется много особенностей: судебные заседания практически всегда закрытые и с привлечением педагогов, санкции, не такие как у взрослых и так далее.

В любом случае, расследование только началось. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Напомним, расследование по громкому делу об убийстве пожилого мужчины двумя девочками-подростками держит на контроле прокуратура Ванинского района. Предполагаемые преступницы в настоящий момент задержаны. В время проверки силовики дадут оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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