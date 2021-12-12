Неразлучные подруги: что известно о двух девушках-подростках, жестоко убивших мужчину в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

Весь Ванинский район «гудит» в эти минуты от страшной новости: в крохотном поселке Октябрьский, где живут всего около 5 тысяч человек, две девочки-школьницы жестоко расправились с пожилым мужчиной. 60-летнего бывшего моряка в ночь с 9 на 10 декабря они забили до смерти. Однако не ясно, зачем: первоначальная версия о том, что девицы хотели ограбить его, не совпадает с материалами следствия, сообщил источник «КП».

60-летнего бывшего бывшего моряка девушки забили до смерти Фото: Социальные сети

14-летняя Вика и 16-летняя Марина (имена девочек изменены) дружили очень давно. Почти каждый день вместе: общие увлечения и одни на двоих секреты. Как и большинство современных девочек-подростков, они килотоннами заливали видео в Tik Tok и увлекались мальчишками. Вика как раз только-только рассталась с парнем. Девушка не стеснялась признаваться ему в любви в социальных сетях и тяжело переживала разрыв.

Что толкнуло двух подруг на преступление — пока до конца не ясно. Однако источник «КП» сообщил, что сейчас в качестве одной из версий рассматривается как раз желание девочек снять шок-контент для социальной сети и получить на нем свою порцию хайпа.

О событиях жуткой ночи известно, что подростки вломились в дом мужчины, потому что знали: отпор он не даст. Погибший, по данным источника, злоупотреблял спиртным и здоровье у него было не в порядке.

Девушки выломали дверь и нанесли своей жертве такое количество ударов, что в итоге мужчина скончался.

Девушки были доставлены в полицию. Как рассказали в СК, по факту случившегося следователи завели уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего).

Суд, по ходатайству следствия, отправил девушек под стражу. Расследование уголовного дела держит на контроле районная прокуратура.

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