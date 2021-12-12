Школьницы из Хабаровского края могли убить мужчину для съемки видео в TikTok Фото: Социальные сети

Стали известны новые шокирующие подробности дела об убийстве пожилого мужчины двумя девочками-подростками в селе Октябрьском Хабаровского края. По словам источника «Комсомолки», 14-летняя Вика и 16-летняя Марина (имена изменены) могли учинить жестокую расправу над 60-летним бывшим моряком просто ради хайпа.

— Это все пагубное влияние интернета. Проверяется версия и такого рода, — рассказал источник «КП», знакомый с ситуацией.

Девочки постоянно снимали все новые и новые ролики и выкладывали их в TikTok. Что ни видео — то участие в очередном популярном челендже. Правда, популярность в Сети все не приходила. На странице Вики максимальное число просмотров в тысячу с небольшим набрал только один ролик.

В день перед убийством, девушки снова сняли видео. Но в нем нет ничего, что заставило бы подумать о страшном замысле.

А спустя несколько часов, около полуночи, в ночь с 9 на 10 декабря, эти же юные особы выломали дверь в квартиру местного жителя и нанесли ему столько ударов, что тот скончался в больнице.

Девушек задержали. И если первоначальной версией о причине преступления было ограбление, то позже стало известно: ничего об этом в материале дела нет.

По требованию следователей Вика и Марина взяты под стражу. По факту случившегося заведено уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего). Расследование держит на контроле прокуратура Ванинского района.

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