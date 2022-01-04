Житель Биробиджана погиб во время пожара в собственной квартире Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В жилом двухэтажном доме в Биробиджане в один из новогодних выходных произошел пожар. Практически все жильцы смогли вовремя покинуть горящее строение, однако один человек выбраться не смог. Тело мужчины-инвалида обнаружили пожарные в квартире-очаге возгорания.

Инцидент произошел ранним утром. Жителей двухэтажки разбудил едкий запах дыма. Поняв, что в одной из квартир пожар, жильцы вызвали пожарных и выбежали на улицу, разбудив всех соседей. К месту возгорания на улицу Заводскую прибыли пожарные расчеты, электрики, полицейские и медики. Во время обследования горящего дома специалисты обнаружили в горящей квартире мужчину-инвалида. К сожалению, он не подавал признаков жизни.

Всего от огня пострадала площадь в 9 квадратных метров. Пожарные ликвидировали пламя в перекрытиях между первым и вторым этажом. Как позже выяснилось, причиной пожара стала включенная электрическая плитка, стоявшая на полу. Из-за нее загорелся деревянный пол и огонь распространился на остальную часть квартиры.

К делу подключились сотрудники следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО. По факту пожара проводится процессуальная проверка по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователи осмотрели место происшествие, назначены экспертизы и опрашиваются свидетели, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Проверка продолжается.

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