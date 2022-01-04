Сигнал бедствия поступил с судна «Григорий Ловцов», застрявшего возле Шантарских островов. Фото: Торги России

Вертолет МЧС России готовится к вылету в район Шантарских островов. По информации пресс-службы МЧС России, спасатели получили сигнал бедствия от экипажа морского грузового судна «Григорий Ловцов».

Сообщается, что в акватории Охотского моря, в 20 километрах от берега Шантарских островов, из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна «Григорий Ловцов» экипаж подал сигнал о помощи. Пока информации о пострадавших нет. Сейчас на борту судна находится 8 человек. «Григорий Ловцов» принадлежит частному судовладельцу. В день ЧП на нем перевозились автомобили.

Судно находится в собственности частного владельца. Фото: Торги России

- В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России по городу Хабаровску со спасателями на борту, - сообщает пресс-служба МЧС России.

Судно «Григорий Ловцов» было выпущено в Японии в 2002 году. Фото: Торги России

Напомним, что в 2021 году произошла очередная катастрофа вблизи Шантарских островов. В акватории Охотского моря взорвался катер, принадлежащий ФГБУ "Заповедное Приамурье". В момент взрыва на корабле находились государственные инспекторы учреждения.

СПРАВКА «КП»

Судно «Григорий Ловцов» было построено в Японии в 2002 году. Габаритные размеры: длина 36,54м., ширина: 9,40м., высота борта 3,42 м., тип двигателя: один (1)/1х735кВТ.

Ходит под российским флагом и зарегистрировано в Корсакове.

Вмещает 81 человека.

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