Вертолет Ми-8 вылетел в район Шантарских островов к судну «Григорий Ловцов» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в район Шантарских островов, где помощь требуется экипажу грузового судна «Григорий Ловцов». На борт вертолета находятся высококвалифицированные спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Спасатели снабжены необходимым снаряжением и оборудованием для оказания помощи экипажу грузового судна, - рассказала Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вертолет Ми-8 вылетел в район Шантарских островов к судну «Григорий Ловцов» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным ведомства, судно «Григорий Ловцов» (порт приписки – Корсаков) с командой экипажа, состоящей из 8 человек, находится в районе острова Птичий в Охотском море. О чрезвычайно ситуации сообщил капитан-координатор Морского спасательного координационного подцентра Росморречфлота. По его словам, эвакуация экипажа требуется по причине ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна. Пострадавших среди членов экипажа нет.

По предварительным данным, сейчас в районе острова Птичьего температура воздуха достигает -20 градусов.

Напомним, что 4 января в акватории Охотского моря, в 20 километрах от берега Шантарских островов, с грузового судна «Григорий Ловцов» поступил сигнал о помощи. Судно «Григорий Ловцов» было построено в Японии в 2002 году. Габаритные размеры: длина 36,54м., ширина: 9,40м., высота борта 3,42 м., тип двигателя: один (1)/1х735кВТ. Ходит под российским флагом и зарегистрировано в Корсакове. Вмещает 81 человека.

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