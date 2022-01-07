В Хабаровске прошло Рождественское богослужение

Рождественское богослужение прошло в Спасо-Преображенском соборе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционно на Рождество в стране проходят Рождественские богослужения. «Всенощные бдения» проходят дважды в год: на Пасху и Рождество.

В Хабаровске Божественная литургия, длившаяся с ночи 6 января до утра 7 января, прошла в Спасо-Преображенском соборе. Ее возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Он произнес Рождественское послание прихожанам, в котором сердечно поблагодарил священнослужителей и мирян.

- Давайте вознесем наши молитвы об Отечестве нашем, чтобы наступающий новый год стал для нас временем мира и благоденствия, - сказал митрополит Артемий.

Кроме того, в богослужении принял участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он напомнил жителям города, что Рождество – это символ многовековых традиций и наше духовное наследие. Мэр также сказал, что этот праздник дарит всем надежду на перемены к лучшему. Сергей Кравчук напомнил, что общество опирается на духовные и нравственные ценности, такие как вера, открытость, взаимное уважение и желание слышать друг друга.

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