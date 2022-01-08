Московский ХК «Спартак» уступил хабаровскому «Амуру» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» несмотря на гибель своего талисмана, тигра по кличке Бархат, одержал победу над столичным «Спартаком». Дальневосточники тем самым прервали беспроигрышную серию у москвичей. Для хабаровчан же эта победа стала шестой по счету на своем льду.

С начала игры шайба была под постоянным контролем московской команды. Гости открыли счет и имели все шансы выйти победителями в этой схватке.

— «Амур» пытался найти то, за счет чего можно было бы перевернуть игру. У «тигров» не было проблем со входом в зону, но акцентированные атаки можно было посчитать по пальцам. Хорошим броском отметился Шаров, но в и том моменте Красиков был надежен. За шесть с половиной минут до окончания основного времени Зырянов поднял шайбу на синюю линию, откуда ее точно в «девятку» положил Педан, вновь переведя игру в овертайм, — прокомментировали игру в пресс-службе клуба.

Больше свой шанс дальневосточники не упускали и завершили матч со счетом 3:2 в свою пользу. В списке отличившихся игроков Владимир Бутузов, Руслан Педан и Радан Ленц.

9 января «Амур» примет у себя в гостях «Сибирь».

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