Хабаровские пожарные спасли пятерых детей из горящего деревянного дома

Из-за сильного задымления работа спасателей осложнилась Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Днем 9 января в Хабаровске загорелся деревянный одноэтажный дом на улице Образцовой. Пожар распространился на крышу площадью 50 квадратных метров.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС сформировывали два звена газодымозащитной службы для поиска жильцов внутри горящей постройки. Из-за сильного задымления работа спасателей осложнилась.

- Пожарные нашли и эвакуировали из опасного места пятерых детей. Еще четверо взрослых жильцов выбрались наружу самостоятельно. Внутри квартиры горели домашние вещи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В 14:09 пожар был полностью потушен. Причины ЧП и его виновники установят после проверки.

Напомним, в Хабаровском крае 8 января сгорела животноводческая ферма. По предварительным данным, в огне заживо погибли 180 голов скота. ЧП произошло на Федоровском шоссе. Одноэтажка к приезду пожарных была полностью охвачена огнем.