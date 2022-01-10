Обогнал Питер: признание Хабаровска худшим городом для жизни в России прокомментировали в мэрии

Хабаровские власти усомнились в объективности опубликованного исследования Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровск признан городом с самым низким качеством жизни в стране по итогам 2021 года. К такому мнению пришли исследователи Финансового университета при правительстве РФ. С полученными данными категорически не согласны власти краевой столицы. И вот почему.

75 ИЗ 75

Специалисты собрали информацию о качестве жизни в 75 городах с населением больше 250 тысяч человек. Данные были получены из открытых источников и путем опросов местных жителей. Картинка о качестве жизни складывалась из 12 параметров, среди которых склонность к миграции, работа ЖКХ, тревожность, удобство ведения бизнеса и так далее.

Картинка о качестве жизни складывалась из 12 параметров. Фото: скриншот из исследования Финансового университета при правительстве РФ

В свежем исследовании Хабаровск за год потерял девять пунктов и упал с 66 на 75 строчку рейтинга, возглавив список аутсайдеров. В него также вошли Астрахань (74 место), Барнаул (73 место), Чита (72 место) и Волгоград (71 место). Подобное распределение мест вызвало резонанс в хабаровских соцсетях. Пользователи поделились на два лагеря: одни стали иронизировать над рейтингом, вторые - не согласились с полученными данными.

- Не пойму, где эти люди которых вечно спрашивают? Где проводятся эти опросы? - пишут комментаторы.

- А Комсомольск-на-Амуре и Биробиджан забыли позвать на опрос.

- Хоть где-то мы первые.

ДАННЫЕ НЕ СОГЛАСУЮТСЯ

Хабаровские власти усомнились в объективности опубликованного исследования. По их словам, методика составления рейтинга вызывает множество вопросов. Например, не представляется возможным оценить способ проведенного анализа: какие вопросы задавались? как построена балльная оценка? какова была вариативность ответов и так далее. При этом данные других исследований опровергают полученные Финансовым университетом результаты.

- Мы исходим из итогов социально-экономического развития города Хабаровска за 2021 год, а они показывают положительную динамику по всем макроэкономическим показателям: на 8 процентов к уровню 2020 года вырос оборот крупных и средних организаций, в 1,6 раза увеличился ввод жилья в эксплуатацию (226,8 тысяч «квадратов») за год. Не смотря на пандемию, мы не потеряли в количестве субъектов предпринимательства, а напротив, приросли на 0,6 процента по отношению к началу 2021 года, в 3,3 раза увеличилось количество самозанятых, к концу 2021-го уровень регистрируемой безработицы вернулся к докризисному значению и составил 0,38 процента от экономически активного населения, - рассказал Игорь Михайловский, первый заместитель мэра Хабаровска по экономическим вопросам.

В прошедшем году краевая столица забрала 16 дипломов на Международном смотре-конкурсе «Город, где хочется жить», обогнав Санкт-Петербург, Пермь и Вологду. По предварительным итогам за 2021-ый Хабаровск войдет в тройку лидеров среди городов Сибири и Дальнего Востока. Рейтинг включает 41 показатель, в него включены 15 региональных столиц.

- Конечно, это сухая статистика. Важно, как оценивают нас жители города. Интернет-опрос населения [...] за 2021 год показал, что удовлетворенность жителей качеством предоставления жизнеобеспечивающих услуг выше пороговых значений, которые установлены правительством края, - добавил Игорь Михайловский.