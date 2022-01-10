«Больше не стреляют»: очевидцы рассказали о стабилизации ситуации в Усть-Каменогорске

Жители Усть-Каменогорска сообщили, что новых происшествий в городе не было Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне жительница Усть-Каменогорска рассказала «КП» - Хабаровск» о бойне в центре города, в которой погибли 7 человек и пострадали еще более 50. Сегодня Мария Н. (имя героя изменено) сообщила, что больше подобных происшествий в городе не было, обстановка остается стабильной.

- Комендантский час еще не отменили, военные патрулируют в усиленном режиме, танки не убирают. Однако сейчас в городе все спокойно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Мария Н.

Девушка отметила, что среди населения ходят слухи, что интернет, который вернули только 7 января, снова могут отключить.

- Мы хотим вернуться к нормальной жизни, мы не понимаем, зачем мобильную связь отключают.

Кроме того, удалось связаться с жителями других районов Усть-Каменогорска. Очевидцы рассказывают, что на окраинах города жители не наблюдают ничего необычного, все происшествия затрагивают только центральную часть города.

- Моя мама живет в центре, она рассказала, что 5 января была слышна перестрелка всю ночь до пяти утра. Началось все с вечера, было очень страшно. Мама сидела дома, не могла уснуть и еще два дня боялась выходить из дома, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Т. (имя героя изменено).

Свидетели из других районов Восточного Казахстана сообщают, что до них опасность не добралась.

- В Павлодаре все спокойно, ничего необычного не происходит, - рассказала «КП» - Хабаровск» Евгения О. (имя героя изменено).

По словам свидетелей, горожане пытаются вернуться к обычной жизни, однако большая концентрация миротворцев и военной техники вызывает всеобщую тревожность. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за событиями в Казахстане.

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