«Закон саботируют»: чипированные собаки нападают на людей в Хабаровске

Собаки собираются в стаи. Фото: @YopsToodayKhv Фото: Социальные сети

После случая, произошедшего в Якутии, люди с еще большей опаской относятся к бродячим животным. 29 декабря в Якутске женщина-ученый Сардана Слепцова погибла в результате нападения собак. Незадолго до этого вопиющего случая нападению подверглась другая жительница Якутска, которой удалось отбиться от стаи. Однако похожие происшествия происходят не только в Якутии. В Хабаровске сообщают о случае нападения бродячих псов на женщину с ребенком на руках. Произошло это около дома №5 на улице Жуковского. По сообщениям местных жителей, бездомные собаки заполонили улицы поселка Горького, и люди просто боятся лишний раз ходить по улицам.

Бродячие псы ищут пропитание близь жилых домов Фото: Социальные сети

Сведения о подобных случаях появляются в сети все чаще в последнее время. В интернет попало видео, на котором видно, как стаи собак окружают машину с сидящими внутри людьми. По сообщению очевидца, видео снято возле магазина «Самбери» на улице Краснореченской. Снявшая видео пассажирка рассказала, что собаки поджидают людей, как голодные волки, и ей страшно выходить из машины.

Хабаровчане нередко обращаются с жалобами на бездомных животных в местные органы власти.

- Жалобы поступают в директ аккаунта в инстаграм администрации города постоянно, за последнее время их количество не увеличилось, – рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Фастовец, руководитель пресс-службы администрации Хабаровска.

Зоозащитники придерживаются иной точки зрения на ситуацию.

- Я думаю, что в сети эти случаи раздувают умышленно. Программу «Отлов-Стерилизация-Возврат» все время пытаются саботировать. Мы выезжаем часто по жалобам с депутатом краевой думы Натальей Коваленко на такие ситуации, и, когда начинаем выяснять обстоятельства, все не так, как публикуют в соцсетях. Выясняется, что люди не хотят видеть животных на улице, происходит саботаж закона, потому что он многим не нравится. У него есть недостатки, но пока ничего другого гуманного в России не существует. Программа работает, в ней очень много плюсов, но ничего не поделаешь с теми, кто боится собак и не хочет ничего слышать, – рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Ващенко, депутат хабаровской гордумы.

Клиника «Бонифаций» уже несколько месяцев занимается реализацией программы ОСВ по контракту с администрацией города. В клинике сообщили, что животные по-разному относятся к человеку. Далеко не всегда их поведение можно охарактеризовать, как злобу.

- Когда мы выезжаем по таким заявкам, агрессию животные к нам не проявляют. При опросе местных жильцов, они говорят, что собаки реагируют на кого-то агрессивно, а на кого-то не реагируют совсем. Вполне вероятно, что животные реагируют в ответ на тех, кто на них агрессирует, – рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Лемихова, директор ветеринарной клиники «Бонифаций».

Как бы то ни было, но только в конце 2021 года в Хабаровском крае стая собак напала на школьницу, которая оказалась на больничной койке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прививки не сдержали агрессию: уличные собаки напали на девочку в Хабаровске прямо во дворе школы

По словам очевидцев, на ученицу накинулись стерилизованные псы со специальными бирками (подробнее)