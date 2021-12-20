Прививки не сдержали агрессию: уличные собаки напали на девочку в Хабаровске прямо во дворе школы

Бродячие собаки возле школы №49 в Хабаровске. Фото: скриншот с видео Instagram @newskhv

Очередное нападение бродячих собак произошло в Хабаровске. Инцидент случился в районе школы №49 в Южном микрорайоне. На этот раз жертвой стала одна из школьниц. Собаки атаковали ее прямо возле стен учебного заведения. Стаю агрессивных животных снял на телефон один из очевидцев.

- Злые собаки ходят на территории 49 школы. Сейчас атаковали девочку. Она убегала и потеряла телефон из-за собак. На меня тоже раньше нападали, - заявляет мужчина по видео.

К счастью, испуганная девочка, помимо выроненного телефона, отделалась только порванной курткой.

- Я подошла, и они на меня напали, укусили меня за куртку, - рассказывает в слезах пострадавшая оператору, который подошел к ней после нападения.

Пострадавшая девочка. Фото: скриншот с видео Instagram @newskhv

Также хабаровчанин, снимая собак, отмечает, что они с бирками, а значит, стерилизованные. Тем не менее бродячие животные проявляют агрессию и вольготно себя чувствуют на территории школы.

Ролик попал в паблик Newskhv и быстро набрал общественный резонанс. Мнения пользователей в комментариях, как всегда, разделились.

Одни принялись жалеть и защищать ребенка, призывая власти к активным действиям, другие начали жалеть собак и сетовать на то, что им холодно и голодно, а девочке нужно быть осторожнее. Третьи заговорили о приюте для отлова уличных животных.

К слову, приют для бездомных кошек и собак должен появиться в Хабаровске уже в следующем году. Об этом «Комсомолке» сообщила Ольга Ващенко, депутат гордумы. Правда, точных сроков чиновница назвать не решилась.

- Приют должен быть по закону, и он будет. Землю выделили в Северном районе Хабаровска. К сожалению, это все быстро не делается - деньги поступают из федерального бюджета, ни город, ни регион такое не потянет. В администрации планируют запустить приют в течение 2022 года. На длительном содержании будут находиться только агрессивные особи, остальных ждет стерилизация и выпуск на волю, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Ващенко, депутат хабаровской городской думы.

Однако проблему с безнадзорными животными приют не решит, считает Ольга Ващенко. По мнению политика, необходимо не только отлавливать уличных собак и кошек, но и штрафовать тех, кто бросает животных на улицу и выпускает гулять своих питомцев без сопровождения - то есть занимается «самовыгулом». Правда, в законе таких положений пока еще не прописано, на что сетует чиновница. Также Ольга Ващенко дала свою оценку произошедшему инциденту с укушенной девочкой.

- Каждую ситуацию нужно разбирать индивидуально. Бывает, что дети сами провоцируют животных, начинают к ним лезть и бросаться различными предметами и так далее. Если рассуждать логически, то необходимо огородить школу, причем так, чтоб собаки не смогли пролезть. Контролировать это должен директор учебного заведения. Также необходимо проводить работу с родителями, детьми и сотрудниками школы. Нельзя прикармливать собак на территории заведения и вообще лучше не контактировать с уличными животными, - отметила депутат гордумы.

Если вас окружила свора собак, чиновница и зоозащитник советует не делать резких движений и ни в коем случае не бежать, так как собаки могут посчитать это сигналом к нападению. Также можно сделать вид, что вы берете камень или палку (если рядом ничего подходящего нет) и стать для собак более устрашающим - поднять руки, чтобы казаться больше, крикнуть, топнуть. И самое главное - не приближаться к животным, не поворачиваться к ним спиной и стараться как можно скорее, но не бегом обойти стаю.

Напомним, в Николаевске-на-Амуре другая девочка также подвергалась нападению бродячих собак, но порванной курткой дело не ограничилось. После атаки стаи озлобленных псов десятилетняя Вера попала в больницу с серьезными ранами. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

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