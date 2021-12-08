«Колготки снимала вместе с плотью»: мать 10-летней девочки, искусанной собаками в Николаевске-на-Амуре, раскрыла подробности ужасного нападения

Девочка просто вышла в магазин за хлебом, а по итогу попала в больницу. Фото предоставлено героиней публикации

В Николаевске-на-Амуре на 10-летнюю Веру напала стая бродячих собак. По словам девочки, ее окружили трое разъяренных животных. Затем собаки напали на перепуганную школьницу и искусали. После чего Веру пришлось в срочном порядке госпитализировать в среднетяжелом состоянии. «КП» - Хабаровск» выяснила подробности инцидента.

Оказалось, что Вера отправилась утром в магазин за хлебом. Рядом проезжал трактор, чистящий дорогу от снега, за которым и бежала свора собак.

- Трактор проехал, и собаки переключились на школьницу - начали рвать на ней одежду и кусать. Ребенка спас проезжающий автомобилист, который подъезжал к магазину. Мужчина тут же выскочил из машины и разогнал свору, терзающую девочку. После чего пострадавшую школьницу отправили в больницу. Там врачи зафиксировали множественные укусы и рваные раны, - рассказала «КП» - Хабаровск» Таисия Ковтунова, старший помощник прокурора Хабаровского района.

После чего мать Веры Ирина Ковалик забила тревогу и обратилась в прокуратуру и написала заявление. Мама девочки также поделилась с «Комсомолкой» деталями произошедшего. Ирина рассказала, что когда ее дочь привезли домой, то она сразу позвонила в скорую, которую пришлось вызывать со скандалом.

- Мне отказывали в помощи - сказали, что нет свободных машин, мол, везите ребенка сами. Затем я позвонила в администрацию и потребовала от дежурной, чтобы она вызвала медиков. По итогу скорая помощь приехала только через 40 минут. Пока медики до нас добирались, я обработала раны перекисью, зеленкой Вера не дала. Колготки снимала вместе с кусками плоти. Верочка два раза теряла сознание. Потом я попросила Веру спеть мне, чтоб она не отключалась и успокоилась, - сообщила «КП» - Хабаровск» Ирина Ковалик, мать пострадавшей Веры.

На данный момент пострадавшая девочка находится под наблюдением врачей в хирургическом отделении и получает лечение, угрозы заражения крови нет.

10-летнему ребенку пришлось отбиваться от своры бездомных собак. Фото предоставлено героиней публикации

- В понедельник Верочку уже должны выписать, ей становится лучше. Тем не менее раны очень серьезные, шрамы останутся. Она плачет, боится снимать швы. Собак она теперь боится как огня. Это уже второй раз, когда мою дочь покусали собаки, только раньше это было не так сильно, как сейчас. Из администрации ко мне никто не обратился. Единственное, я написала Михаилу Дегтяреву, он взял на контроль, ответил мне в Instagram. Кошмар с собаками длится уже долго и никак не кончается! - отмечает мать искусанной собаками школьницы.

Со слов Ирины Ковалик, собаки, которые искусали Веру, живут на хлебозаводе, ниже на улицу от дома женщины. Там находятся руины, которые не сносят, где плодится еще одна стая.

После разговора матери Веры с прокурором следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении администрации Николаевска-на-Амуре. В суде с администрации собираются взыскать моральный ущерб за причинение вреда несовершеннолетней по статье 45 ГПК РФ - «Участие в деле прокурора».

Стоит добавить, что по данным источника «КП», это уже далеко не первое зафиксированное нападение бродячих собак на детей в Николаевске-на Амуре. Так, 26 ноября 2021 года в районе хлебозавода стая собак напала на мальчика-инвалида. Мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию, ее обращение направили в администрацию Николаевского района для возмещения материального и морального вреда.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Стая бродячих собак напала на школьницу в Николаевске-на-Амуре

Девочка находится в среднетяжелом состоянии (подробнее)

Подросток из Магаданской области отсудил у администрации поселка деньги за нападение на него бродячей собаки

Муниципалитет пытался оспорить судебное решение, но его оставили без изменения (подробнее)

Разодрали до мяса: в Солнечном районе Хабаровского края свирепствуют бездомные псы

Стаи бродячих собак нападают на местных жителей, детей боятся отпускать в школу (подробнее)

Бродячие собаки разорвали на куски автомобиль хабаровчанки, пытаясь достать испуганного котенка

Оголодавшая свора нанесла машине ущерб в сотню тысяч рублей (подробнее)

За нападения бездомных собак расплатится администрация в Советской Гавани

Жертвами животных уже стали два ребенка (подробнее)

Прокуратура требует создать приют для бездомных животных в Хабаровском крае

Суд удовлетворил требование сотрудника ведомства из Бикина (подробнее)

Бездомные собаки покусали двоих детей в Хабаровском крае

Как выяснилось, администрация района, где произошло ЧП, занималась вопросом отлова животных спустя рукава (подробнее)

В Хабаровске бездомная собака укусила ребенка за ягодицу

Девочку доставили в травмпункт, где ей назначили уколы против бешенства (подробнее)