Прокуратура требует создать приют для бездомных животных в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокурор из Бикина потребовал через суд от властей построить приют для бездомных животных. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

- На протяжении многих лет для Бикинского района актуальна проблема отсутствия приюта для безнадзорных животных, необходимого для гуманного обращения с ними, подбора хозяев, реализации иных мероприятий, предусмотренных законодательством о гуманном и ответственном отношении к животным, - отметили в пресс-службе ведомства.

В суде иск был удовлетворен. Решение пока не вступило в силу, и ход административного дела контролируется городской прокуратурой.

Проблема бездомных животных в Хабаровском крае существует давно. Жители то и дело жалуются на стаи бродячих собак. В лучшем случае псы не проявляют агрессии. Однако нередко животные совершают нападения. Особенно уязвимы в этом случае дети.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Совгаванском районе бездомные собаки покусали двоих детей. Травмы получили школьники 9 и 15 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.