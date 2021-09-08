Бродячие собаки разорвали на куски автомобиль хабаровчанки, пытаясь достать испуганного котенка

Стая оголодавших собак буквально разорвала на куски автомобиль хабаровчанки Надежды.

Стая оголодавших собак буквально разорвала на куски автомобиль хабаровчанки Надежды. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. ЧП произошло ночью во дворе дома №3 по переулку Донскому. Бродячие животные пытались вытащить из-под автомобиля котенка.

Стая оголодавших собак буквально разорвала на куски автомобиль хабаровчанки Надежды.

По словам Надежды, это уже не первый случай повреждения собаками автомобилей в этом районе.

- Подобные нападения случаются регулярно, в нашем дворе это уже шестой или седьмой случай. Владельцы пострадавших машин обращались по этой проблеме, но никому нет дела. Вычислить нападавших удалось благодаря камерам наружного видеонаблюдения, - рассказала хабаровчанка.

Стая оголодавших собак буквально разорвала на куски автомобиль хабаровчанки Надежды.

На записи видно, как стая собак окружает автомобиль и яростно разрывает зубами и когтями корпус. Акт вандализма продолжался не менее двух часов, за это время у машины вырвали бампер, оторвали номера и дефлекторы, а также прокусили покрышку. Основной ущерб пришелся на электронику. Самое удивительное, что в процессе нападения не сработала сигнализация.

Стая оголодавших собак буквально разорвала на куски автомобиль хабаровчанки Надежды.

- Утром муж вышел, чтобы завести машину, и увидел торчащие провода. Когда попробовал завести, панель выдала многочисленные ошибки по электронике. Сразу вызвали участкового, а также независимого эксперта, чтобы оценить ущерб. Написали заявление, будем обращаться в суд, - прокомментировала Надежда.

Стая оголодавших собак буквально разорвала на куски автомобиль хабаровчанки Надежды.

Семья сперва не поверила в то, что собаки могли сотворить такое. Однако нападавшие оставили на месте преступления многочисленные и явные следы - куски шерсти, слюни и отметины когтей сразу указали на «животный фактор» в происшествии.

- Наверно, это «Приусы» такие вкусные, - с грустью резюмирует Надежда.

Стая оголодавших собак буквально разорвала на куски автомобиль хабаровчанки Надежды.

О судьбе кота, который прятался под машиной от озверевших собак, ничего не известно.

Напомним, ЧП с бродячими собаками происходят в Хабаровском крае регулярно. В Советской Гавани одичавшие животные нападают на местных жителей. А в селе Корсаково-2 образовалась целая колония бездомных собак, которая облюбовала территорию сельской школы.