Знакомые Михаила Зеленского отмечают, что он был открытым, приятным и общительным человеком Фото: Социальные сети

Стало известно, что во время отдыха в Доминикане на 47-м году жизни скончался известный российский телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский. Он работал на телеканалах «ТВ-Центр», «Россия», «Россия-24», «Россия-Культура» и на радио, вел множество телевизионных программ, преподавал в «Останкино». Однако его творческий путь начинался в Хабаровске.

«БЫЛ ТВОРЧЕСКИМ И ВЕСЕЛЫМ»

В 1992 году Михаил Зеленский поступил в Хабаровский институт физической культуры (ныне Дальневосточная государственная академия физической культуры) на факультет «Спортивный менеджмент». Однокурсники Михаила с теплотой вспоминают студенческие годы в вузе и рассказывают, что уже тогда Михаил Зеленский демонстрировал талант и привлекал всеобщее внимание.

- Он был творческим, театральным парнем, постоянно выступал на сцене. Помню, надевал на себя ростовую куклу и показывал репризы. Он и кукла становились единым целым. Всем преподавателям очень нравились его выступления, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Галицын, ректор Дальневосточной государственной академии физической культуры и однокурсник Михаила Зеленского.

Преподаватели любят рассказывать новым студентам про именитого выпускника академии. По словам тех, кто был знаком с телеведущим, он всегда был на первом плане, его было невозможно не заметить. У преподавателей даже есть любимая история, главным героем которой выступает Михаил Зеленский.

- У нас был такой серьезный предмет - философия, его тогда вела молодая девушка. Представьте, были 90-е, в то время ролики были экзотикой. А он надел их, прокатился по вузу и в них же поехал сдавать философию. Его тогда пожурили, он быстро переоделся и пошел сдавать уже в обычной обуви. Вот такой был у него творческий порыв. Тому преподавателю сейчас 52, но она до сих пор помнит этот случай. Иногда рассказываем обучающимся, как выпускник и известный ведущий «чудил» по студенчеству, - рассказал забавную историю Сергей Галицын.

Ректор академии также вспоминает, что Михаил Зеленский был открытым и хорошим человеком, везде успевал, но вот удержать его за партой было невозможно: слишком активным был молодой человек, жил полной студенческой жизнью. Кроме того, Сергей Галицын отмечает, что уже тогда Михаил Зеленский был нарасхват и очень востребованным, обучение совмещал с работой диджеем и организацией дискотек в Хабаровске. Несмотря на то, что в будущем он так и не стал работать по специальности, коллектив вуза верит, что спорт и академия позволили Михаилу Зеленскому проявить свои лидерские качества и реализоваться в творческом плане.

Ректор учебного заведения рассказал, что в этом году вузу исполняется 55 лет, и коллектив планировал пригласить Михаила Зеленского, как почетного выпускника на юбилей. Однако этому уже не суждено случиться.

- Когда я сегодня открыл соцсети и узнал, о том, что Михаил Зеленский погиб, я сначала не поверил, думал какие-то очередные фейки, - рассказал Сергей Галицын.

КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

Потрясением стала новость о смерти Михаила и для его тренера по фигурному катанию Натальи Коберской.

- Я только от вас узнала об этой трагедии, - призналась «КП» - Хабаровск» Наталья Коберская.

Наталья Дмитриевна была последним тренером Михаила в Хабаровске.

- В последние годы занимался у меня фигурным катанием, получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Хороший парень был, компанейский. Мне было приятно с ним заниматься. Он действительно приятный во всех отношениях, артистичный. Любил фигурное катание, - добавила Наталья Коберская.

Коллектив академии и его бывший тренер очень скорбят и соболезнуют близким Михаила Зеленского. Все вспоминают о нем с улыбкой, потому что знали его, как светлого, хорошего и активного парня. Поскольку мама будущего телеведущего дружила с некоторыми преподавателями, отношение к Михаилу Зеленскому было «полусемейное». Его кончина стала необычайно печальным событием не только для московских коллег Михаила, но и для всего Хабаровска.

Редакция «КП» - Хабаровск» приносит соболезнования родным и близким телеведущего.

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