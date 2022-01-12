Новые изменения вступили в силу с 7 января 2022 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство РФ ввело ограничения на покупку субсидированных авиабилетов для дальневосточников. Теперь каждый пассажир сможет совершить определенное число поездок по льготной цене. Новые изменения вступили в силу с 7 января 2022 года.

Поездки в Москву и на запад страны для дальневосточников всегда были актуальным направлением. С распространением субсидируемых тарифов на всех зарегистрированных в ДФО людей, столичное направление стало доступно большему числу пассажиров. Но не все успевали воспользоваться полученным правом - субсидируемые авиабилеты расхватывали как горячие пирожки.

- Если не ограничить количество, то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешевый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники, - говорил в декабре Юрий Трутнев, полномочный представитель Президента РФ в ДФО.

Выход из ситуации нашли во введении лимитов на покупку субсидируемых авиабилетов. Теперь дальневосточники смогут действовать по одному из трех сценариев:

- купить не более 4 авиабилетов по маршруту «в одну сторону»;

- приобрести не более 2 авиабилетов по маршруту «туда и обратно»;

- оформить не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и не более 1 билета «туда и обратно».

- При обращении пассажира за покупкой авиабилетов по субсидированным маршрутам сверх установленного количества, договор воздушной перевозки не подлежит заключению. В случае, если после заключения договора воздушной перевозки по субсидированному маршруту будет выявлено, что пассажир ранее приобрел максимально установленное количество билетов, договор подлежит расторжению авиакомпанией в одностороннем порядке, - сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Для дальневосточников субсидируемые авиабилеты доступны по маршрутам из региональных столиц (Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Южно-Сахалинск) до Москвы. Стоимость в одну сторону для взрослых - 10200 рублей (рейс Якутск — Москва - 9200 рублей). Оформить субсидируемый авиабилет можно в офисах продаж «Аэрофлота», либо на сайте авиакомпании. Для покупки необходимы паспорт и отметка о регистрации по месту жительства в ДФО.