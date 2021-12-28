«Каждый дальневосточник сможет летать по субсидии»: Юрий Трутнев рассказал о планах на льготные билеты

Субсидированные билеты станут доступнее для жителей Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании с главами регионов ДФО рассказал, что все дальневосточники должны получить право на перелет по субсидированным билетам, начиная с января 2022 года.

Жители Хабаровского края уже несколько лет имеют такую возможность перелетов со льготами, однако эта мера должна получить развитие в ближайшее время. Так, по словам Юрия Трутнева, с 2022 года любой зарегистрированный по месту жительства в ДФО гражданин независимо от возраста сможет воспользоваться субсидией на авиаперелет. На эти цели уже выделена сумма в 5,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. На данный момент рассматривается вопрос, сколько таких билетов можно купить одному человеку.

- Если не ограничить количество, то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешевый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники, - сказал на совещании Юрий Трутнев.

Пока что остаются неизвестными подробности, сколько билетов выделено на жителей Хабаровского края, и как будут работать субсидированные авиаперевозки в следующем году.

- На сегодняшний день ни одной субсидированной акции на 2022 год ни со стороны государства, ни со стороны перевозчиков не объявлено. Если это будет дальневосточная программа, то нам еще даже неизвестно, каким перевозчикам она будет доступна. Сейчас нет и информации о планах на существующую программу для пенсионеров и молодежи. Об этом сегодня говорить рано. Этой информации нет ни у перевозчиков, ни у туроператоров и турагентств, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала на своем сайте объявление о том, что продажа субсидированных билетов уже открыта и действует вплоть до 31 декабря 2022 года. На сайте перевозчика также появилась информация о направлениях перелета и стоимости билетов, доступных по льготным тарифам. Так, из Хабаровска в Москву взрослый сможет улететь за 10200 рублей, а ребенок от 2 до 12 лет - за 5400 рублей. Для покупки авиабилета по сниженной стоимости необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении с отметкой регистрации по месту жительства в ДФО. Исключение составляют дети до 12 лет – для них предоставление соответствующих документов не требуется.

Также продолжит действовать субсидия на билеты для льготных категорий граждан. Для них будут доступны направления из Хабаровска в следующие города: Москва, Магадан, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск и Южно-Сахалинск. Лично посещать офисы авиакомпании для покупки места в самолете необязательно: на сайте «Аэрофлота» доступен отдельный раздел, где можно приобрести субсидированные билеты. Кроме того, авиакомпанией были продлены сроки их бронирования при онлайн-покупке.

Жителям Хабаровского края остается ждать новой информации и надеяться, что каждый получит возможность приобрести субсидированный билет и полететь в отпуск со скидкой.

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