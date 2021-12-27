Даже у бизнесменов денег нет: прямые рейсы в Египет из Хабаровска закрываются из-за низкого спроса

Есть несколько причин, почему было решено отметить прямые рейсы в Египет из Хабаровска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осенью этого года из Хабаровска впервые запустили прямые рейсы в египетский курортный город Шарм-Эль-Шейх. Однако к декабрю спрос на это направление у хабаровчан начал резко падать. 4 января состоится последний в этом году прямой рейс в Египет из краевой столицы. Затем отправиться туда можно будет только через Москву с двухчасовой остановкой.

Есть несколько причин, почему было решено отменить прямые рейсы в Египет из Хабаровска. И одна из самых ощутимых - финансовая.

- Туроператор не может в убыток отправлять самолеты. Спрос падает из-за снижения доходов населения. Позволить себе такое путешествие не могут те, кто летал ранее. Туры при этом не подорожали, у людей стало меньше средств. Если раньше предприниматели могли себе позволить раз-два съездить в год, то сейчас ситуация такая, что даже у бизнесменов нет денег на турпутевку в Египет. На это влияют как объективные, так и субъективные причины, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Также в Египте наступает прохладный сезон - температура воды опустилась до 21 градуса. Спрос должен вырасти в марте и ноябре, а летом там очень жарко.

Помимо Египта, из Хабаровска все еще можно попасть в Таиланд. Правда, для этого нужно пройти 10-дневный карантин в Бангкоке, либо отправиться на Пхукет по программе «Песочница» через Владивосток.

- В Бангкок пока мы не продаем, так как ждем решения МИДа Таиланда по подключению программы ThaiPass. Это не касается тех, кто купил билеты ранее, до вспышки омикрона в стране.

Стоит добавить, что эпидемиологические требования к прилетающим туристам в Египте намного мягче, чем в том же Таиланде. При наличии сертификата о вакцинации даже не нужно сдавать ПЦР-тест на вылете, если его нет, то нужно всего лишь этот тест сдать. Наличие прививки необязательно.

Напомним, хабаровчанам, которые хотят отправиться на Новый год в солнечный Таиланд, придется столкнуться с новыми ограничениями, которые ввели власти для всех иностранцев. С 22 декабря заявки от иностранных туристов на получение QR-кодов в системе ThaiPass больше не принимаются. Возможно, это решение пересмотрят 4 января 2022 года.

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