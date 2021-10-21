В Таиланд из Хабаровска: когда откроют, как добраться, ПЦР-тест и прививка

Таиланд. Остров Ко-Лан. Пляж. Фото: Виктория МИНАЕВА

С 15 ноября первый хабаровчане наконец-то смогут отправиться в солнечный Таиланд. Хорошая новость для тех, кто давно мечтал погреться на теплом песочке в тропическом раю. Из Хабаровска самолеты летать не будут, только из Владивостока и только один раз в неделю.

Цена в одну сторону составит от 31 тысячи рублей, в зависимости от даты. Например, 22 ноября цена будет почти на 10 тысяч дешевле – 22 724 тысячи рублей в одну сторону. Билеты уже есть в продаже и их можно бронировать.

Это стало возможно благодаря тому, что с 9 ноября оперштаб РФ по борьбе с COVID-19 возобновляет авиасообщение с Таиландом. В страну могут попасть только те, кто привился «Спутником-V», так как Таиланд признает только эту российскую вакцину, а также ряд зарубежных препаратов.

Помимо этого с 1 ноября Таиланд готовится упростить систему въезда в период пандемии. Вместо сложного в оформлении документа COE, появится удобная система ThaiPass.

- Для оформления разрешения на въезд от пассажира потребуется сертификат о вакцинации на английском языке, бронь отеля и медицинская страховка на 100 тысяч долларов. При этом процедура займет всего 3-5 дня, вместо 2 недель как раньше. Но заполнять ThaiPass желательно за неделю до вылета. При этом делать ПЦР-тест в 1 –й и 7-й дни пребывания в Таиланде и предоставлять данные о брони больше не нужно. Необходимо только сделать только один ПЦР-тест не менее, чем за 72 часа до прибытия, который нужно будет показать в аэропорту в Таиланде, - сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Стоит отметить, что из Владивостока в жаркий Пхукет будут летать рейсы только компании S7 («Сибирь»). Перевозчик с осторожностью комментирует такой расклад событий. Коронавирус делает ситуацию непредсказуемой.

- Бронь на рейсы пока открыта, можно спокойно покупать билеты. Как там дальше будут развиваться события, мы не знаем. Таиланд часто меняет правила въезда для иностранных граждан и мы не знаем, что будет в ноябре. Мы еще в красной зоне находимся. На данный момент рейсы запланированы, а дальше уже будем смотреть по ситуации. От нас здесь мало что зависит. Пока что договоренность между странами есть, - рассказали «КП-Хабаровск» в компании S7.

Помимо Владивостока, в Таиланд с 11 ноября будут дважды в неделю летать самолеты из Москвы, а также один раз в неделю из Иркутска и Новосибирска.

Напомним, что помимо Таиланда для Хабаровчан недавно стали доступны прямые рейсы в Египет и ОАЭ. Еще одно зарубежное направление из Хабаровска - Сеул. В другие страны из краевой столицы можно добраться только с пересадками.

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