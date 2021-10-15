Остались только для «избранных»: кому и куда можно полететь по льготному тарифу из Хабаровска

Субсидированные билеты должны облегчить авиаперевозку жителям дальних регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Субсидированные авиабилеты - это актуальная тема для жителей Хабаровского края. Раскупаются они быстро, так как продаются по сниженным ценам. Чем же субсидированные билеты отличаются от обычных, какие они бывают и куда по ним можно отправиться?

Чтобы не возникало путаницы, хабаровская «Комсомолка» ответила на эти вопросы наглядно и разложила все по полочкам.

ЧТО ТАКОЕ СУБСИДИРОВАННЫЕ БИЛЕТЫ И КОМУ ПОЛОЖЕНЫ?

Субсидированные билеты - это льготные билеты, которые предоставляются государством по сниженным ценам - они дешевле обычных более чем на 50 процентов.

Федеральный или местный бюджет берет на себя часть затрат на перевозку, а пассажир оплачивает только фиксированную цену по заранее установленному тарифу. Кроме того, продажа льготных билетов освобождена от налогов и сборов. Введены такие билеты для того, чтобы облегчить авиаперевозку для россиян.

Субсидированные билеты бывают двух типов: для определенных категорий граждан и для жителей отдаленных регионов страны.

Согласно госпрограмме, правом на покупку билетов по спецтарифу могут воспользоваться: молодежь до 23 лет, пенсионеры старше 55 лет, люди с ОВЗ I, II и III группы и их сопровождающие, а также многодетные семьи (нужен документ, подтверждающий такой статус).

В 2021 году действуют только три программы субсидированных перевозок для особых категорий: Крым, Калининград и Дальний Восток.

Кроме этого, есть еще и региональные субсидированные билеты, которые доступны абсолютно для всех возрастов и категорий, главное, чтобы была прописка в определенном субъекте.

На Дальнем Востоке в этот список входят: Хабаровский край, Приморье, Якутия, Бурятия, Камчатка, Магаданская и Сахалинская области. Федеральное правительство выделяет определенную сумму, которая обеспечивает ограниченное количество таких билетов.

Обычно на рейс выделяется примерно до 20 процентов от общего количества билетов или даже меньше.

КАКИЕ ЕСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ХАБАРОВСКА И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

- На данный момент в Хабаровске общих субсидированных авиабилетов нет, доступны только льготные билеты для молодежи до 23 лет и пенсионеров старше 55 лет. Льготные перевозки предоставляют компании: «Северный ветер» (Хабаровск - Москва 8100 рублей в одну сторонку); «Уральские авиалинии» (Хабаровск - Санкт-Петербург/Москва с пересадкой в Екатеринбурге 8185 в одну сторону); «Сибирь» (Хабаровск - Новосибирск 5600 рублей в одну сторону), - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Льготные билеты для всех категорий граждан в Хабаровске уже закончились. Новая партия должна поступить в продажу в ближайшее время.

Напомним, 11 октября правительство выделило 490 миллионов на субсидирование льготных авиабилетов для жителей Хабаровского края. Билеты по льготному тарифу будут доступны всем гражданам, прописанным в дальневосточном регионе. Перелет в Москву обойдется в 10 700 рублей в одну сторону, а в Санкт-Петербург можно будет улететь за 10 950 рублей.

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