Куда улететь из осеннего Хабаровска: топ оптимальных зарубежных маршрутов

Многие страны все еще закрыты для туристов, в другие требуются западные вакцины Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске холодает и хочется отправиться в теплые края. Ситуацию с дальними путешествиями осложняет надоевший всем COVID-19. Заграничных вариантов в такое непростое время крайне мало, но они все же есть.

Сейчас популярностью у хабаровчан пользуются прямые рейсы в Турцию, которые закончатся уже 14 октября, а возобновятся лишь в конце мая 2022 года. На сегодняшний день субсидированных билетов для дальневосточников через Москву нет в продаже, поэтому цены в целом на авиаперелеты выросли.

Но не стоит огорчаться - одни двери закрываются, открываются новые. Речь о Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, куда прямым рейсом из краевой столицы можно будет отправиться уже с 26 и 28 октября соответственно.

Еще одно зарубежное направление из Хабаровска – Сеул. Цена билета туда обойдется от 40 тысяч рублей туда-обратно. И это пока все прямые зарубежные рейсы из Хабаровска.

- Прямым рейсом в Южную Корею летает только компания «Аврора», причем только по понедельникам. В основном пользуются этой перевозкой транзитные пассажиры. Другие азиатские соседи, такие как Япония и Китай все еще остаются закрытыми для иностранных туристов. Китай вообще скорей всего откроется для мира в самую последнюю очередь, меры там сейчас только ужесточаются. Единственный рейс с Россией Шанхай – Москва отправляется только раз в неделю и стоимость билетов там запредельная от 80 до 250 тысяч рублей в одну сторону, - сообщила «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Помимо прямых перелетов, из того же Сеула можно отправиться в Новую Зеландию или США, выполняя все ограничительные меры. В Европу вас без западной вакцины не пустят. Но есть один «лайфхак».

- В Европу с российской вакциной можно отправиться только в Сербию, но это экскурсионный тур. Как правило, в такой период люди выбирают отдых на море, где можно погреться, позагорать. Чтобы попасть в Европу, нужна иностранная вакцина. Некоторые для этой цели едут в Минск, чтобы получить сертификат, попасть в базу данных и подать документы для получения шенгенской визы. Пока что Беларусь – это оптимальный вариант для тех. Кто хочет отправиться в Европу, - добавила Валентина Асеева.

По итогу, вот топ пять оптимальных зарубежных туров на 10 дней на одного человека, по мнению источника «КП». Цены указаны без учета перелета до Москвы, на тех направлениях, где нет прямых рейсов (от 10-16 тысяч рублей в одну сторону). Стоит указать, что это средние показатели по стоимости пребывания в другой стране вместе с авиабилетами.

1 место Турция: от 45 тысяч рублей.

2 место Египет: от 50 тысяч рублей.

3 место Доминиканская республика: от 58 тысячи рублей.

4 место ОАЭ: от 65-70 тысяч рублей.

5 место Мальдивы: от 100 тысяч рублей.

Это топ пять турпакетов, если вы хотите отправиться в другие страны при двухместном размещении в гостинице. Но нужно учитывать много нюансов. Цена может сильно варьироваться в зависимости от даты, возрастной категории, авиакомпании и прочих факторов.

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