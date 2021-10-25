Пляж острова Ко-Лан Фото: Виктория МИНАЕВА

Власти Таиланда опубликовали перечень из 46 стран, гражданам которых разрешен въезд без прохождения карантина с 1 ноября. В список вошли такие государства как: США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Словения, Чехия, Китай, Япония и т.д.

России среди этих стран не оказалось. Однако это не повод нашим соотечественникам отказываться от отпуска в тропическом раю.

Для тех государств, которые не попали в заветный перечень, предложена альтернатива - программа «Песочница» или Sandbox. Ее должны запустить с 1 ноября.

- По условиям программы, перед допуском в страну сначала нужно будет пройти семидневный карантин. Если пассажир окажется здоров, то его пропустят для полноценного отдыха по всему Таиланду. Отсутствие России в списке не должно негативно сказаться на турпотоке, - сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоит отметить, что прямые рейсы из России прибывают только на Пхукет. На второй по величине остров Таиланда - Самуй - можно добраться с пересадкой в Бангкоке.

Несмотря на то, что Россия не вошла в разрешительный список, пересадка не запрещена.

- По прилету туристов не пускают не только в город, но даже в сам аэропорт. Их располагают в специальной зоне, а потом они летят дальше, - добавляет источник.

Также с 1 ноября сложную систему получения сертификата въезда СОЕ (Certificate of Entry) заменят облегченной Thai Pass. Именно СОЕ создавал преграды для зарубежных туристов.

Кроме того, с 1 ноября снизится стоимость медицинской страховки по лечению COVID-19 - со 100 тысяч долларов она снизится наполовину - до 50 тысяч. Это решение расширит доступ большему количеству туристов.

- Правительство Таиланда регулярно меняет условия въезда для иностранцев. Перед покупкой билета необходимо уточнять правила на сайтах министерства иностранных дел РФ, генконсульства России в Таиланде и правительства королевства Таиланда. Список разрешенных стран пересмотрят 15 ноября. Вполне возможно, что Россию все-таки добавят в этот перечень, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Важное уточнение - если граждане РФ прибыли в Таиланд из стран разрешенного перечня, карантин для них также отменяется.

Напомним, с 15 ноября жители Дальнего Востока смогут отравиться в тропическую страну из Владивостока. В целом авиасообщение между Россией и Таиландом откроется с 9 ноября.

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