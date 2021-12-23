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Туризм23 декабря 2021 4:53

Из Хабаровска в Таиланд стало труднее добраться из-за омикрона

В большинство регионов страны иностранцы смогут попасть только через жесткий карантин
Илья ФЕДУЛОВ
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Власти Таиланда ввели новые ограничения для иностранных туристов

Власти Таиланда ввели новые ограничения для иностранных туристов

Фото: Виктория МИНАЕВА

Хабаровчанам, которые хотят отправиться на Новый год в солнечный Таиланд, придется столкнуться с новыми ограничениями, которые ввели власти Королевства для всех иностранцев.

МИД Таиланда объявил о прекращении приема заявок от иностранных туристов на получение QR-кодов в системе Thailand Pass с 22 декабря и минимум до 4 января. Такое решение правительство объяснило распространением в стране нового омикрон-штамма COVID-19.

Согласно срочному распоряжению премьер-министра Таиланда, иностранцам приостановили все программы «Песочниц», кроме посещения Пхукета.

Новые заявки по программе въезда Test&Go без карантина (куда не была включена Россия), начиная с 22 декабря, также не принимаются. Те, кто уже получил QR-коды для этой программы, смогут заехать в Королевство до 10 января.

- Заявители, которые успели получить QR-коды до 22 декабря, имеют право на въезд в Таиланд в соответствии с выбранной программой. Новые заявки будет регистрироваться исключительно через «Альтернативный карантин» или «Песочницу» Пхукета», - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Программа «Альтернатива» - это строгий десятидневный карантин в отеле, проживание, питание без выхода за пределы гостиницы.

«Песочница» Пхукета» - это программа, по которой в страну могут въехать вакцинированные россияне - продолжит действовать в обычном режиме, за исключением замены второго ПЦР-теста, который необходимо сделать на 6-7 день пребывания в утвержденных властями учреждениях.

- По программе «Песочница» нужно пройти условный семидневный карантин. Если ПЦР-тест при въезде отрицательный, то можно сразу гулять по курортной зоне отдыха: посещать магазины, рестораны, кафе и так далее. На 6-7 день нужно сдать еще один ПЦР-тест. При удачном раскладе у туриста появляется возможность выехать в другой регион - Самуи, Паттайя, - добавила Валентина Асеева.

Те заявители, которые уже прошли регистрацию в системе и пока не получили QR-коды, должны ожидать разрешения на въезд в Таиланд в рамках выбранной программы.

Напомним, с первым прямым рейсом в Таиланд для хабаровчан помимо Бангкока стал доступен райский остров Самуи. Добраться туда можно было транзитом из столицы Таиланда. По новым ограничениям, теперь нужно пройти 10-дневный карантин, чтобы попасть на Самуи, либо ехать через Пхукет.

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