Райский остров Самуи в Таиланде стал доступен для хабаровчан по транзиту

Карантин проходится уже по прилету на остров Самуи Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 декабря в Таиланд отправился первый прямой рейс до Бангкока из Хабаровска. Компания S7 будет еженедельно отправлять туда самолеты раз в неделю по пятницам. Помимо Бангкока и Паттайи, для туристов из Хабаровска доступно еще одно направление - райский остров Самуи. Добраться туда можно транзитом из Бангкока (не получая багаж), самолеты летают довольно часто. Перелет длится всего час.

- При этом карантин по прилете в Бангкок проходить не нужно, он отодвигается до конечного места пребывания. Недельная путевка на остров Самуи стоит 65-70 тысяч на человека, с учетом перелета, размещения в гостинице и завтраков. Также на острове очень много ресторанов и кафе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Бангкок - это не курортная зона отдыха, хотя пляжи там есть. Если туристам хочется спокойствия вдали от цивилизации, поближе к первозданной природе, то остров Самуи как раз то, что нужно.

- Остров Самуи славится своей чистейшей водой и пляжам, пышной растительностью, гостиницами с хорошим сервисом. Он находится под защитой государства - там нет высоких зданий, аэропорт деревянный - все максимально экологично сделано. Когда подлетаешь к острову, то он кажется поначалу безлюдным - все в зелени. Также там есть проселочные неасфальтированные дороги, - добавила Валентина Асеева.

Конечно, для туристов никуда не делись ковидные ограничения. К сожалению, намеченные на 16 декабря послабления для россиян отменили.

На данный момент российским туристам для въезда в Таиланд необходимо:

- Заранее зарегистрироваться на сайте ThaiPass;

- Забронировать гостиницу по варианту «Песочница»;

- Иметь ваучер на проживание семи ночей;

- Страховой полис на 50 тысяч долларов,

- Получить QR-код для въезда в Таиланд;

- За 72 часа до вылета нужно сдать ПЦР-тест на территории России. А по прибытии в Таиланд, после прохождения границы нужно сдать еще один ПЦР-тест;

- Получить индивидуальный трансфер в отель;

- После получения отрицательного ПЦР-теста уже можно ходить в рестораны и магазины. На 5-6 день сдать тест на антиген.

Стоит также отметить, что Россию все еще не включили в список стран по упрощенной схеме въезда Test&Go, для которых весь Таиланд доступен сразу после сдачи экспресс-теста на антиген.

Напомним, с 16 декабря власти Таиланда планировали сократить для туристов из России 7-дневный карантин до пяти дней, а ПЦР-тест заменить двумя тестами на антиген. Однако эти меры так и не вступили в силу.

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