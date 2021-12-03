ПЦР не нужен: туристам из Хабаровского края упростили въезд в Таиланд

Таиланд. Туристы отдыхают на пляже острова Ко-Лан Фото: Виктория МИНАЕВА

С 16 декабря власти Таиланда введут послабления для пребывающих российских туристов. Они прилетают в страну программе «Песочница» (Sandbox). После выполнения всех условий для россиян откроется доступ в 19 провинций страны. Появились несколько важных нововведений, касающихся ПЦР-тестов и сроков карантина.

- Теперь по прибытию в страну больше не нужно делать ПЦР-тест. Вместо туристы будут сдавать анализ на антиген (экспресс-тест). Он позволяет быстро выявить предварительный диагноз на COVID-19. ПЦР-тест стоит 2-6 тысяч рублей, антиген – 444 – 740 рублей. Его нужно сдавать два раза. Также снизились сроки карантина – с семи до пяти дней. Если первый антиген отрицательный, то можно сразу идти на море. Выехать за пределы своей провинции можно после истечения пяти дней и отрицательного второго антигена, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Помимо финансовой экономии, гости Таиланда значительно сэкономят и свое время – вместо 5-6 часов за ПЦР, нужно будет подождать всего 15 минут. Также для туристов расширился список предлагаемых отелей.

Все остальное пока что осталось без изменений:

- Медстраховка на 50 тысяч долларов США;

- Обязательная вакцинация от COVID-19 (из российских «Спутник V» не менее чем за 14 дней до поездки);

- Да 72 часа до вылета – обязательный ПЦР-тест.

Стоит отметить, что непривитых или частично-вакцинированных туристов ждет 10-дневный карантин в заранее забронированном отеле. На 4-5 день нужно будет сдать ПЦР-тест, также он необходим и по прибытию в Таиланд и за 72 часа до прилета.

Также в Таиланде действует упрощенная схема въезда Test&Go, в которую входят 63 страны. России там пока нет. Для туристов из этих стран весь Таиланд доступен сразу после сдачи экспресс теста. Послабления вступят в силу с 24 декабря.

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