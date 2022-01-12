Проезд в хабаровских автобусах подорожает до 40 рублей
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровские частные перевозчики сообщили о повышении цен на проезд в автобусах. Максимально тарифы вырастут до 40 рублей, сообщили в администрации города.
Соответствующие уведомления мэрии отправили несколько частников. Они заявили: мера необходимая. Иначе не выжить. Пандемия очень сильно ударила по экономической составляющей этого направления.
Так, например, с 23 января до 40 рублей повысится проезд на маршруте №17. С 24 числа на маршрутах № 7 и № 85.
Следом с 28 января увеличение стоимости произойдет на маршруте № 47, а с 31-го числа на 71-м маршруте.
В феврале также изменится цена на некоторых маршрутах.
— На автобусе маршрута № 8 стоимость проезда повысится до 40 рублей. С 10 числа автобусы 61-го маршрута станут возить пассажиров за 30 рублей. С 15 февраля на маршруте № 30 плата повысится до 35 рублей, — рассказали в администрации.
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