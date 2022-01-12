«Я очень рано начал взрослеть»: 23-летний Антон Болтов поделился планами на работу в качестве и.о. мэра Биробиджана

Молодой политик говорит, что чувствует огромную ответственность перед жителями столицы ЕАО Фото: Социальные сети

23 декабря 2021 года юного депутата Антона Болтова избрали председателем городской думы Биробиджана. Молодой человек также стал и.о. мэра города вместо Александра Головатого, который покинул свой пост 31 декабря 2021 года.

- Из-за того, что Александр Сергеевич, к сожалению, написал заявление об отставке с 31 декабря, по уставу города Биробиджана я выполняю обязанности главы муниципального образования, - рассказал «КП» - Хабаровск» Антон Болтов, исполняющий обязанности мэра Биробиджана и председатель городской думы.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Председатель гордумы рассказывает, что он из простой семьи: его и сестру воспитывали бабушка и мама, которая работает младшим медработников в больнице. Уже в школе ему пришлось начать зарабатывать первые деньги, а в студенчестве – полноценно выйти на работу, тогда то жизненный путь и привел молодого человека в политику. Сейчас для него на первом месте – «подготовка почвы» для избрания нового главы муниципального образования. Гордума должна провести конкурс, после которого депутаты изберут нового мэра Биробиджана. Сейчас Антон Болтов работает сразу на два фронта, совмещая новые должности:

- Мы ежедневно собираемся с администрацией города, обсуждаем все хозяйственные и социальные вопросы города, чтобы он продолжал жить до избрания нового мэра. Также мы начали большую подготовку по реализации федеральных программ. Благодаря Ростиславу Эрнстовичу Гольдштейну нам не первый год приходит большая федеральная поддержка, и администрация сейчас работает на то, чтобы успешно реализовать все федеральные программы в 2022 году.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ВЗЛЕТ

О своем назначении председатель гордумы рассказывает как о результате плодотворной работы над развитием города. По словам молодого человека, он вместе с депутатами с 2019 года объезжали различные районы и отстаивали интересы жителей. Он считает, что именно эффективная работа повлияла на решение депутатов избрать его на должность председателя гордумы. Как говорит Антон Болтов, возраст не является для него показателям, он просто рано начал взрослеть.

- Я начал работать рано. В 2018 году, когда мне было 19 лет, я возглавил региональное отделение молодежной организации. Это было в новинку, у меня не было опыта, однако в итоге нам удалось войти в топ эффективных региональных отделений России. В том же году я пришел работать в исполком «Единой России», и за три года показал результаты, позволившие мне стать первым заместителем руководителя. Когда в 2019 году я избрался в гордуму, у людей было много сомнений. Многие считали, что я молод и у меня недостаточно опыта, однако я показал ту работу, которая позволила депутатам поддержать меня на выборах председателя.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Свое будущее молодой человек видит вполне определенно: он собирается оправдать доверие жителей и депутатов города, благодаря которым ему удалось так стремительно подняться по карьерной лестнице:

- Все, что я чувствую – это огромную ответственность перед избирателями. Я не могу сейчас просто сесть и ничего не делать. Необходимо работать, показывать, что меня не зря поддержали и депутаты, и жители города, которые меня избрали. В планы работы входит реализация нужд избирателей. Прошло два года, как я стал депутатом, и, к сожалению, целый год в гордуме не было председателя. Представительный орган, можно сказать, немножечко просел, интересы жителей в администрации города отстаивались не в полной мере. Сейчас наша задача - актуализировать те наказы, которые были даны избирателями в 2019 году, и постараться до конца полномочий, до 2024 года, их все реализовать, - рассказывает политик.

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