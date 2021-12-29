Вчера студент, сегодня мэр: 23-летний депутат возглавит администрацию Биробиджана

Антон Болтов займет пост главы Биробиджана. Фото: личная страница депутата в соцсетях.

В Биробиджане выбрали нового исполняющего обязанности мэра. Им стал 23-летний Антон Болтов. Молодой человек родился в Уссурийске, но живет в столице Еврейской автономии с 2001 года. В 2020 году окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема по специальности «Управление персоналом». А уже с начала 2022 года молодой политик возьмет на себя управление городом.

ВВЕРХ ПО КАРЬЕРНОМУ ЛИФТУ

Необходимость искать нового главу Биробиджана возникла неожиданно. В преддверии Нового года нынешний глава города написал заявление об отставке. Александр Головатый работал мэром столицы ЕАО с 2019 года. До этого он занимал пост главы Облученского района. О причинах своего скорого ухода политик не распространяется.

На смену ему придет 23-летний Антон Болтов. Человек достаточно новый для политической арены ЕАО, но, что более важно - уверенный в себе.

Во время наводнения в ЕАО Антон помогал в строительстве дамбы. Фото: личная страница депутата в соцсетях.

- Почти все великое сделано молодыми, - уверен Антон Болтов.

Свой путь в политике молодой человек начал недавно, однако стремительно взлетел по карьерной лестнице. В 2018 году он стал руководителем Молодой гвардии Еврейской АО, в 2019-м - депутатом гордумы Биробиджана VI созыва и представителем от области в палате молодых законодателей при Совете Федерации.

Буквально на днях юноша в одночасье занял должность исполняющего обязанности председателя городской думы и теперь будет управлять городом до избрания нового руководителя.

В своем Instagram-аккаунте молодой человек успел поделиться мыслями о своей новой должности.

За Антона проголосовали 14 депутатов из 19. Фото: личная страница депутата в соцсетях.

- Я благодарю депутатов за поддержку и надеюсь на совместную плодотворную деятельность. Проблем в городе много, и наша задача постепенно решать их и быть в постоянном контакте с людьми, - заявил депутат.

Во время выборов и. о. главы города за Антона Болтова проголосовали 14 из 19 депутатов. Остальные пять поддержали кандидатуру депутата-коммуниста Дмитрия Сажина.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Антон активно ведет страничку в соцсетях. Там он охотно рассказывает о своей личной жизни и политической деятельности. На одной фотографии юный руководитель Биробиджана машет лопатой, помогая расчищать город от снега, на другой - выступает судьей на местных мероприятиях. Летом - укрепляет дамбы, эффектно таская мешки с материалами на плечах. А зимой - вакцинируется. В общем, ведет активную и очень разнообразную жизнь.

Антон Болтов вакцинировался от коронавируса. Фото: личная страница депутата в соцсетях.

Молодой, перспективный и уже оказавшийся на высокой управленческой должности, Антон Болтов привлек к себе внимание СМИ. Возможно, у депутата уже даже образовался клуб поклонниц, желающих поближе познакомиться с целеустремленным юношей. Однако, как оказалось, молодой человек не скрывает, что его сердце уже занято.

Избранницей и. о. мэра оказалась графический дизайнер Мария Панькова. На главной фотографии у Антона Болтова в Instagram даже стоит совместная фотография с девушкой.

Антон со своей избранницей. Фото: личная страница депутата в соцсетях.

Известно о спутнице депутата немного. Художница так же, как и Антон Болтов, закончила ПГУ имени Шолом-Алейхема, активно участвуя в культурной жизни образовательного учреждения, занимала призовые места в городском конкурсе боди-арта, демонстрируя свои работы на выставках.

Девушка поддерживает стремления своего любимого в его карьере и периодически мелькает на фотографиях в профиле Антона Болтова. На снимках молодая пара трогательно обнимается, ездит в совместные отпуска и даже посещает общественно значимые мероприятия.

В 2021 году на Биробиджан обрушилось аномальное количество осадков. Фото: личная страница депутата в соцсетях.

К работе Антон Болтов приступит буквально в последний день года - 31 декабря. До этого момента делами города заведует Александр Головатый.

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