Режет лед в розовой куртке, чтобы не спутали: хабаровчанка победила в международном конкурсе по снежной и ледяной скульптуре

Мастера на фоне снежной звезды. Фото предоставлено героем публикации

Хабаровские скульпторы покоряют своими шедеврами не только дальневосточную землю, но и Сибирь. Наши девушки-мастерицы Екатерина Федорова и Мария Кудревская победили на международном фестивале снежной скульптуры в Новосибирске. Творческий тандем родил на свет фольклорную композицию «Духи Сибири».

В разговоре с Катей «Комсомолка» выяснила: можно ли делить профессии на женские и мужские в современном мире и каково вообще быть женщиной-скульптором. Также девушка рассказала о любимом деле, смешном случае из жизни и о самой любимой скульптуре в ее карьере.

ДУХОВ СИБИРИ ЧЕТЫРЕ ДНЯ ЛЕПИЛИ

Екатерина Фёдорова и Мария Кудревская. Фото предоставлено героем публикации

Но сначала про Международный фестиваль в Новосибирске, который проходил уже в 22-й раз. Девушки соревновались на нем среди 15 взрослых команд из разных уголков страны. Всего же в конкурсе участвовало 27 команд, включая детские. По итогу первое место заняли новосибирцы, создавшие фигуру «Танец шамана», а хабаровчанкам за «Духов Сибири» достался кубок мэра. На создание снежной фигуры ушло четыре дня.

-В последнюю ночь мы не спали до пяти утра. В середине скульптуры находится костер, из дыма которого высвобождаются духи Сибири. Причем эскиз фигуры поменялся в самый последний момент - пока мы летели в самолете. Изначально Маша предложила свою идею – композицию из шамана, костра и птицы, но я предложила немного другой вариант. В самолете мне не спалось и появилось вдохновение. Когда я рассматривала сохраненные фото на телефоне, то увидела очень красивую сову с распахнутыми крыльями, которая все изменила, - рассказала «КП-Хабаровск» Екатерина Федорова, скульптор.

Позже девушки отказались от шамана, зато оставили костер, и вместе с совой добавили оленя, пару волков, белку и деревья. Поэтому идея воплощалась в жизнь общими стараниями.

На снежном фестивале было еще две полностью женские команды из Омска и Геленджика. Екатерина отмечает, что женщин на фестивалях и конкурсах последние года участвует много. Для этого нужно только желание и немного инструментов соответствующих материалу.

Кубок мэра на фоне победы. Фото предоставлено героем публикации

НАЧИНАЛА С ТРЕМЯ СТАМЕСТКАМИ

Впервые про ледяные скульптуры Екатерина узнала во время учебы в ТОГУ на архитектурном факультете. Одним из ее преподавателей был сам Сергей Логинов – создатель герба Хабаровска и заслуженный член «Союза художников» края. Он преподавал скульптуру и предложил поучаствовать в университетском конкурсе. Катя захотела попробовать и с тех пор загорелась этим делом. В первый раз мест не было.

Но потом Екатерина начала участвовать в региональных и международных конкурсах – например, девушка дважды была в Харбине и брала там третье место. Но чаще всего приходится работать в родном Хабаровске – Екатерина трижды занимала первое и дважды второе место в конкурсе-смотре «Амурский хрусталь». И один раз она занимала третье место за скульптуру «Балерина» - это ее любимая фигура.

Екатерина Федорова и «Духи Сибири». Фото предоставлено героем публикации

- Когда я впервые участвовала на «Амурском хрустале» у меня было только три стамески и огромное желание творить. Позже, конечно, я обзавелась большим арсеналом всевозможных инструментов. Но для начала, чтобы попробовать - хватит и трех. Мне нравится скульптура, потому что люблю делать что-то объемное. Картины тоже рисую. Скульптура – вещь сезонная, для меня это больше хобби, хотя и любимое занятие. Зарабатываю я тоже творчеством – мастерю деревянные изделия в своей мастерской по типу разделочных досок или декоративных украшений для интерьера.

«ОЙ! СМОТРИ, КАК ДЯДЯ РЕЖЕТ СКУЛЬПТУРУ!»

Скульптурой Екатерина Федорова занимается уже на протяжении семи лет. За это время происходило много всего, в том числе были и курьезные случаи.

- Бывало, то, что из-за темной спецодежды меня принимали за мужчину. Женская форма встречается редко. Раньше часто бывало так, что какая-нибудь бабушка с внуком на прогулке говорила: «Ой! Смотри, как дядя режет скульптуру!». Затем я поворачиваюсь и говорю: «А я тетя». Они после этого, конечно смущались. После этого я купила даже розовую куртку, чтобы меня точно не спутали с мужчиной. Уже потом это куда-то пропало.

«Духи Сибири» во всей красе. Фото предоставлено героем публикации

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО?

Порой люди удивляются тому, что Катя скульптур, и задают вопросы по типу: «Это действительно ты?» или «Да не может быть! Серьезно? Девушка может такое вырезать?». В обществе считается, что женщины слабее, и они тяжелее переносят морозы и физические нагрузки.

- Да, это так – тяжело и мышцы болят. Но все это затмевается. Когда видишь счастливые лица горожан и когда получаешь награды за свои труды. Все это делается для улыбок, чтобы порадовать людей.

Екатерина считает, что в современном мире уже неактуально делить профессии и хобби на женские и мужские. По ее мнению - это пережиток прошлого.

- Сейчас есть мужчины, которые вяжут шапочки, занимаются кулинарией или делают маникюр. Я не вижу в этом ничего плохого, если людям нравится. Это лучше, чем заниматься непонятно чем. Люди должны развиваться и расти творчески. И если женщина хочет резать скульптуры, то пусть пробует себя! Когда я училась, то еще ходили разговоры про «не женское это дело», но это практически не прослеживалось, потому что половину кафедры занимали женщины. Поэтому к девочкам относились очень лояльно и приободряющее.

«Духи Сибири» в темноте. Фото предоставлено героем публикации

В конце 2021 года Екатерина совместно с супругом Алексеем сделала ледяную скульптуру «Садко» в тематике русских народных сказок, которая заняла второе место на «Амурском хрустале». Фигуру можно увидеть в парке «Динамо».

Ледяная скульптура «Садко» в парке Динамо. Фото предоставлено героем публикации

Напомним, «Комсомолка» ранее уже общалась с Екатериной Федоровой во время летнего «Дальневосточного фестиваля-конкурса песчаной скульптуры». Тогда Катя была в составе единственного женского дуэта под названием «Амурские волны», остальные команды были смешанными и мужскими. Победителям досталось 100 тысяч рублей.

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