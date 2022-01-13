«Не нырять - не грех»: хабаровский священник рассказал, как православие относится к крещенским купаниям

Отец Александр рассказал, что нырять в прорубь - народный обычай Фото: Сергей ПЯТКОВ

Традиция нырять в прорубь оказалась народным обычаем, не связанным с религией. По традиции каждый год в регионе организуют купели, где каждый желающий может окунуться в ледяную воду. Этот год не стал исключением. 19 января с десяти утра до вечера принять участие в купаниях хабаровчане смогут в трех местах: на улице Минусинской в микрорайоне Красной речке, в поселке Горького в районе улицы Покуса, 20 и на базе КАФ района острова Заячий.

Однако, как оказалось, ежегодные Крещенские купания – это обычай, никак не связанный с церковью. Хабаровский священник отец Александр рассказал, что в этот праздник вовсе не требуется погружаться в воду. Два века назад, когда водоемы были чище, люди действительно спускались к рекам, чтобы набрать освященной воды, но никто не погружался в них.

- Крещенские купания – это исключительно народная традиция, она никак не связана с церковью. К духовной жизни погружение в прорубь отношения не имеет, - рассказал «КП»-Хабаровск» отец Александр.

Выяснилось, что люди ошибочно соотносят этот праздник с таинством крещения. Отец Александр рассказал, что крещение у человека происходит один раз в жизни, когда человек погружается в воду, и ему прощаются все грехи. А вот в окунание ничего не прощается. По мнению священника, люди скорее следуют этому обычаю, чтобы испытать свой дух или ощутить прилив адреналина.

Отец Александр также заверил, что никакого греха в отказе от купания в проруби нет. Он рассказал, что безопаснее всего будет провести день Крещения Господня в храме. 19 января в церквях пройдут праздничные службы. Желающие получить освященную воду, смогут набрать ее в храме, где она чистая и фильтрованная.

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