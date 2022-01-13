«Я называл его Михаб»: хабаровский друг Михаила Зеленского рассказал, с чего начиналась карьера известного ведущего Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

11 января 2022 года не стало известного телеведущего Михаила Зеленского. Свою юность Михаил провел в Хабаровске, где не только получил спортивный разряд по фигурному катанию, но и начал журналистскую карьеру. «КП» - Хабаровск» удалось пообщаться с одним из хабаровских друзей Михаила. Он рассказал, каким был первый рабочий день Михаила на съемках программы «Лабиринт», и каким ведущего запомнили коллеги.

«Ушел из жизни человек, которого я называл Михаб – Михаил Зеленский, российский радио- и телеведущий, журналюга, в самом хорошем смысле этого слова, яркая притягательная личность и мой друг.

Мы познакомились зимой 1991 года на ДВТРК, на съемках программы «Лабиринт». Это было странное время – еще как бы советское. Чувствовались тотальный дефицит и при этом полная свобода. В «Лабиринт» авторы шоу заманивали участников продуктовыми наборами. Какие-то армейские пайки с рыбными и мясными консервами и галетами.

Шоу должно было быть про любовь молодых пар. Нужно было показать, как парень с девушкой любят и знают друг друга. То есть предельно откровенная вещь для тогдашнего телевидения. Миша Зеленский был единственный, кто знал свою «вторую половину» Юлю (она вступала под псевдонимом Юля МС). Остальные участники фактически только что познакомились под софитами. Миша был также единственным, кто не сожрал свой паек после первого дня съемок, а предложил его всем, так сказать, чтобы отметить знакомство и начало проекта. Он заявил, что творческие люди должны быть голодными, иначе нечего и соваться в такую тонкую вещь как телевидение.

Честно скажу, съемки были изнурительные. Но нам было по 17 лет, энергия перехлестывала через край, поэтому выдержали все. Один Зеленский относился к съемкам предельно серьезно. Он знал, что в комиссии шоу будет профессор хабаровского медицинского университета Виталий Линденбратен, а Миша как раз поступил туда. Он старался вовсю. И занял первое место. Он был действительно хорош в финале – танцевал, пел, отмачивал в прямом эфире какие-то акробатические номера, хохми и не лез за словом в карман.

Мы сдружились. Несколькими годами позже, когда Миша более менее определился со своими жизненными ориентирами, мы стали коллегами. Я работал на радиостанции «Олимп», он – на «Радио А». Конторы располагались неподалеку (наша – на улице Павловича, их – на пересечении улиц Ленина и Постышева). Два-три раза в неделю после эфиров мы ходили друг другу в гости. У Миши на студии была своя малюсенька каморка, он там часто ночевал. Там мы просиживали порой целые ночи. Он все сокрушался, что не смог пойти по стопам отца-врача и мамы-спортсменки. Он хотел туда – в большой мир искусства и журналистики. Буквально горел этим. Зеленский был радиозвездой Хабаровска, его эфиры пользовались сверхпопулярностью, девчонки буквально таяли от его голоса и готовы были валиться к его ногам снопами. Но Миша этим не пользовался. Ко всему прочему он еще и верующий был.

Уже покорив свою Москву (трудом и талантом), Миша никогда не забывал Дальний Восток и своих друзей отсюда. Не единожды он тащил, например, меня, в первопрестольную. Но мы, старые его соратники, понимали, что незачем менять одно рваное одеяло на другое, если костер, возле которого приплясывает вся орда, сложен из одних поленьев.

Каким Миша Зеленский был человеком? Безусловно, талантливым. То есть обладающим повышенной энергетикой. Дипломатичным, объективно оценивающим себя, очень образованным – когда знаешь не классически много о чем-то одном, а массу и обо всем. Незаурядные организационные способности. Обаяние. Склонность к компромиссу. Безусловный внутренний, не показной, артистизм.

Когда покидает сложный, яркий, бесконечно интересный человек, на душе становится еще более пустовато. Но Миша верил в жизнь вечную. Значит ни для нас, ни для него еще ничего не закончено».

Редакция «КП» - Хабаровск» выражает соболезнования родным и близким Михаила Зеленского.

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